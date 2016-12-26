يحيى حميدان

اكد مدرب فريق الكرة بنادي كاظمة الروماني فلورين ماتروك، انه يريد لعب مباريات غير جيدة ويحقق الانتصارات على ان يقدم مستويات كبيرة ويخسر بعد الفوز الصعب الذي حققه «البرتقالي» مساء اول من امس على الصليبخات 1-0 في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من دوري «VIVA».

وأوضح ماتروك في حديث مع «الأنباء» عقب المباراة ان المهم لديه في بطولة الدوري هو تحقيق النقاط الثلاث في كل لقاء بغض النظر عن المستوى، مشيرا الى ان هدفه الأهم هو عدم استقبال الأهداف وهو ما نجح في تحقيقه اللاعبين وذلك لثقته في إمكانية تسجيل مهاجميه للأهداف.

وأضاف قائلا: «منذ موسمين حقق تشلسي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقب الدوري الانجليزي بأداء ممل وبعيد عن الجمالية ولكن في النهاية فإن التاريخ يذكر هوية الفريق الحاصل على اللقب وليس من قدم افضل كرة هجومية ممتعة».

وذكر ان لمورينيو جملة معروفة وهي «الدفاع يجلب البطولات» وهي صحيحة تماما، منوها الى انه عانى في الموسم الماضي من استقبال عدد وافر من الأهداف وصل إلى 32 هدفا في الدوري وفي المقابل من حقق اللقب وهو القادسية كان افضل الفرق دفاعا بعد استقباله 12 هدفا.

الصليبخات منافس محترم

وبين ماتروك أن الصليبخات يعتبر من المنافسين المحترمين في هذا الموسم وخير دليل على ذلك هو فوز الكويت عليه بصعوبة في آخر دقيقة وكذلك تعادله مع العربي، وهذا ما يؤكد انه فريق صعب التغلب عليه نظرا لخوض لاعبيه المباريات بروح قتالية عالية وهو ما يصعب المهمة على اي فريق.

وأشار إلى أن مدرب الصليبخات احمد عبدالكريم يقوم بعمل جيد مع فريقه وهو كان زميلا له في الجهراء كلاعب في عام 2001 وكذلك اشرف على تدريبه آنذاك.

المزيد من الشخصية

ولفت ماتروك الى ان فريق كاظمة ينقصه الشخصية في الملعب وكيفية التعامل مع المباريات بالشكل الأمثل، وكذلك فإن «البرتقالي» يفتقد للقائد وكان الحارس شهاب كنكوني يتولى هذه المهمة ولكنه يغيب خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة.

وقال ماتروك: «ما يميز الفرق التي تحصد الألقاب هو وجود اكثر من قائد في الملعب وكاظمة يمتلك لاعبين مميزين وموهوبين ولكنهم يفتقدون هذه الصفة، وأنا اتمنى المزيد من طلال فاضل وكذلك يوسف ناصر».

محترفين افضل

وعن خططه قبل فتح باب الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، اكد مدرب كاظمة انه يتمنى التعاقد مع 3 محترفين أجانب جدد ليساهموا في تطوير أداء «البرتقالي» ليعملوا على مساعدة الفريق لا ان يساعدهم الفريق مثلما هو حاصل حاليا. ونوه ماتروك إلى أن سبب تراجع مستوى البرازيلي باتريك فابيانو يعود إلى امتلاكه اكثر من عروض خارجية وهو ما يتسبب في ابتعاده عن مستواه المعهود والذي أوصله إلى أن يكون هدافا في بطولة الدوري خلال الموسمين الماضيين.