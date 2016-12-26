كاظمة يحتج على «العصيمي» ويطالب بنقل مبارياته منه

‏‫عبدالعزيز جاسم

أشاد إداري الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة حماد العجمي بالنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في الدوري وبطولة كأس سمو ولي العهد رغم الخروج، مشيرا إلى أن مواصلة الانتصارات أمر مهم حتى وإن كان الفريق خارج المنافسة، بينما في الدوري البرتقالي يعتبر من فرق الصدارة وبالتالي فإن الفوز هدفه في كل مباراة، لافتا إلى أن الفوز على الصليبخات بهدف دون رد جاء بصعوبة لقوة المنافس الذي يعتبر من افضل الفرق تطورا، وخير دليل تعادله مع العربي وخسارته من الكويت في اللحظات الأخيرة.

وأضاف العجمي أن أرضية ملعب ستاد ناصر العصيمي بخيطان أثرت على مستوى الفريقين الذين اعتمدوا التمرير الطويل لعدم قدرة اللاعبين على التمرير الأرضي القصير لسوء أرضية الملعب، متمنيا عدم اللعب على نفس الملعب إلا بعد تجهيزه لتجنب اللاعبين الإصابة.

وأشار العجمي إلى أن الفريق حاليا يستعد لمواجهة اليرموك الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري بعد أن منح المدرب الروماني فلورين ماتروك اللاعبين راحة من تدريبات أمس، مشيرا إلى أن صفوف البرتقالي مكتملة باستثناء طلال الفاضل الذي يعاني من شد بالعضلة الضامة وستتضح الصورة أكثر بشأن جاهزيته خلال اليومين المقبلين.

وفي نفس السياق، احتج كاظمة على اللعب بستاد ناصر العصيمي وارسل كتابا رسميا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه نقل مبارياته المقبلة من العصيمي إلى ملاعب اخرى تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأندية.