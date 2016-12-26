الهاجري يشيد بلاعبي الكويت كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأثبتوا تألقهم وعلو كعبهم





أحرز المنتخب الكويتي عن جدارة واستحقاق لقب بطولة الخليج لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمرة الثامنة على التوالي بعد فوزه على وصيفه المنتخب السعودي بنتيجة 62 نقطة مقابل 56 نقطة.

ومن المقرر ان يتوج المنتخب عقب المباراة التي تجمع منتخبي الامارات والبحرين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وامتازت المباراة بالاثارة والندية بين المنتخبين تبادلا خلالها الهجمات المرتدة والتفوق بالنتائج حيث كانت الافضلية للمنتخب السعودي في بداية اللقاء بينما نجح المنتخب الكويتي في استعادة السيطرة والتفوق في نصفها الثاني وخصوصا الربع الاخير منها.

وفي السياق ذاته اقيمت مباراة اخرى بين منتخبي البحرين وعمان حيث اسفرت نتيجتها عن فوز الاول بنتيجة 54 نقطة مقابل 49 نقطة.

وبهذا الفوز رفع المنتخب رصيده الى ثماني نقاط والمركز الاول في البطولة التي تقام بنظام الدوري من مرة واحدة وبفارق نقطة عن وصيفه السعودي بينما تساوت منتخبات الامارات والبحرين وعمان بأربع نقاط لكل منهم.

واشاد رئيس النادي الرياضي الكويتي للمعاقين في تصريح لـ«كونا» «بالروح القتالية العالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب والعزيمة الحديدية التي لا تعرف الانكسار او التردد من اجل المحافظة على احتكار اللقب الخليجي للمرة الثامنة دون منازع».

وقال الهاجري ان لاعبي الكويت كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأثبتوا تألقهم وعلو كعبهم برغم صعوبة المنافسة وتطور مستويات المنتخبات الخليجية في هذه البطولة بشكل خاص وبقية البطولات بشكل عام.

واضاف ان هذا الانجاز ثمرة الاستعداد الجيد قبل البطولة والخبرة الكبيرة والمهارات الفنية التي يمتلكها لاعبو الكويت.

وفي تصريح مماثل قال اداري المنتخب فهد عبدالله ان هذا الانجاز لم يكن وليد اللحظة انما كان نتيجة التخطيط المسبق والاعداد السليم لرئيس واعضاء النادي الكويتي للمعاقين لهذه البطولة والجهود الكبيرة للجهازين الفني والاداري واللاعبين من حيث الجدية في الاداء والمواظبة على التدريبات خلال المعسكرين الداخلي والخارجي.

من ناحيته، أثنى مساعد مدرب المنتخب احمد الشطي بتقيد لاعبي المنتخب الكويتي والتزامهم بالتوجهات والارشادات التي رسمها الجهازان الفني والاداري مما ساهم في تحقيق الفوز في هذه المباراة لحسم اللقب.