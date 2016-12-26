حقق لاعب المنتخب الوطني للشراع عبدالله الفيلكاوي كأس المركز الثاني في صنف الأوبتمست خلال مشاركته في البطولة العربية للقوارب الشراعية التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، واختتمت منافساتها التي أقيمت على كورنيش أبوظبي، فيما شارك فيها ستة منتخبات مثلت الكويت وعمان والبحرين والجزائر والمغرب والإمارات، ومثل المنتخب المشكل من قبل لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي خمسة لاعبين هم: نايف الهده وأمينة شاه «صنف الليزر»، وعبدالله الفيلكاوي وعبدالله القصار وسارة العساف «صنف الأوبتمست».

وقام رئيس الاتحاد العربي للشراع رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أحمد ثاني الرميثي بتسليم الكأس إلى الفيلكاوي في ختام فعاليات البطولة التي شهدت منافسات نارية فئة الأوبتمست، والليزر بفئاتــه الثـلاث الراديـال والستاندرد وليزر.