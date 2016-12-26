اختتمت بطولة جابر الأحمد لـ«موتو.كروس» للدراجات النارية جولتها الثالثة ونظمها النادي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة الشيخ جابر الأحمد وسط مشاركة واسعة ومنافسات قوية.

ففي فئة «إم.إكس.2» حصد المتسابق محمد جعفر المركز الأول تلاه المتسابق الإماراتي محمد البلوشي ثانيا، أما فئة «إم.إكس.1» فحقق المركز الأول فيها الإماراتي سلطان البلوشي.

وبالنسبة لفئة «كلوب.مان» فقد حصل المتسابق مايكل دي سبارو على المركز الأول في حين حقق محمد العلي المركز الأول في فئة «أيه.تي.في» للدراجات الرباعية.

وأشاد مدير لعبة الـ«موتو.كروس» في النادي شكيب البراهمي في تصريح لـ«كونا» عقب الختام بالمستوى الذي ظهر فيه المتسابقون لاسيما أنها شهدت وجود أبرز نجوم الكويت إضافة الى أبطال خليجيين.

وقال البراهمي إن المنافسات اتسمت بالقوة والندية والمنافسة القوية «مما ساهم في ارتفاع المستوى الفني بالصورة التي كنا ننشهدها».

ولفت إلى ما تتميز به منافسات الـ«موتو.كروس» من جاذبية خاصة وقوة وتشويق، متمنيا زيادة المشاركين مستقبلا خصوصا من الشباب الناشئين لأنهم مستقبل رياضة الدراجات والسيارات في الكويت.