اختتمت بطولة «تايم.أتاك» لسيارات الـ«بورش» منافساتها والتي نظمها النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة واسعة اتسمت بالندية والقوة.

وقسمت السيارات المتنافسة لثلاث فئات هي الـ«جي.تي» التي حصل المتسابق مايكل على المركز الأول فيها، بينما نال المركز الأول في فئة الـ«ستريت» المتسابق محمد الوزان في حين نالت المتسابقة ريم الزعابي المركز الأول في فئة البنات.

وقال رئيس النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية الشيخ أحمد الداود لـ«كونا» عقب ختام المنافسات: إن النادي يسعى من خلال إقامة هذه البطولة إلى جذب أكبر عدد ممكن من عشاق هذه الرياضة تمهيدا لإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، ما يعد بمنزلة فرصة جيدة متاحة لعشاق هذه الرياضة.

وأضاف الداود أن البطولة شهدت مستويات مبهرة من قبل مختلف المشاركين الذين قدموا مستوى مميزا يؤهلهم للمشاركة في مختلف البطولات الإقليمية والدولية الخاصة بهذه الرياضة، وسوف نعمل على تحقيق ذلك في القريب العاجل.

وتوقع أن تشهد البطولات المقبلة للنادي إقبالا أوسع من المشاركين لأنها تنمي المهارت والقدرات لدى هؤلاء الشباب وسط أطر آمنة وبيئة مناسبة للجميع.

وذكر أن هذا التنظيم يأتي ضمن رحلة النجاحات التي يحققها النادي في كل البطولات والأنشطة التي يتولى تنظيمها بدعم كبير ومباشر من الهيئة العامة للرياضة ممثلة بمديرها العام الشيخ أحمد المنصور.