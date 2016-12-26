يعقوب العوضي

يلعب العربي (13 نقطة) مع الجهراء (12 نقطة) اليوم على صالة يوسف شاهين الغانم بنادي كاظمة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة فيما يتواجه في لقاء آخر كاظمة (18 نقطة) مع القادسية (12 نقطة) على صالة عبدالعزيز الخطيب في النادي العربي.

ويضع الأخضر الفوز نصب عينيه لاستعادة طريق الانتصارات بعد تلقيه خسارتين من الكويت 3 - 0 ومن القادسية 3 - 1 ويعاني مدرب العربي كلوفيس البرازيلي من غياب بعض عناصره المهمة مثل سلطان أحمد.

وفي الم قابل يطمح الجهراء الى تعميق جراح المنافس والحاق الهزيمة الثالثة به على التوالي ويتمسك خالد المطيري مدرب الفريق بأمل البقاء في دوري الأضواء.