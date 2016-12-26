يعقد نادي الرماية في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم 953 لسنة 2016.

وأشاد عبيد العصيمي أمين السر العام في تصريح صحافي بدور أعضاء الجمعية العمومية لنادي الرماية ومساهماتهم في تطور رياضة الرماية الكويتية ودعم مجلس الإدارة.

وأشار العصيمي الى أن الاجتماع سيتناول اعتماد النظام الأساسي الجديد لنادي الرماية والذي يأتي تطبيقا لمرسوم القانون 953 لسنة 2016، وبما يتوافق مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحاد الدولي لرياضة الرماية.

ووجه العصيمي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الرماية لحضور هذا الاجتماع المهم، مثمنا دورهم الكبير في ابداء النصح ودعم إخوانهم في مجلس الإدارة.

وأثنى العصيمي على الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لرياضة الرماية.