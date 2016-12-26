يعقوب العوضي

تتجه أنظار محبي اليد الى صالة الشهيد مساء اليوم حين يلتقي السالمية (٢١نقطة) مع العربي (١٣ نقطة) في افتتاح الجولة الثانية عشرة من دوري دمج اليد، وفي ثاني مباريات اليوم يتواجه الكويت (٢٠ نقطة) مع برقان (١٤ نقطة)، أما في المباراة الثالثة فسيجتمع الفحيحيل (١٢ نقطة) مع خيطان (بلا رصيد).

وبطبيعة الحال يتسلط الضوء على لقاء السالمية مع العربي، حيث ان السماوي يتطلع للابتعاد بصدارة الترتيب العام وبأكثر من نقطة عن اقرب منافسيه الكويت، فيما يتمسك العربي بخيط رفيع يمنحه الصعود الى الدوري الممتاز متمثلا في الفوز على السالمية وفيما تبقى من مبارياته لضمان عدم الدخول في حسبة معقدة.

ومن الناحية الفنية، السالمية لديه قوة ضاربة مكونة من فواز الشمري وزميله عبدالرحمن سند ويقودهما صانع العاب الفريق مهدي القلاف ومن خلفهم حارس المرمى علي صفر.



أما العربي فيعتمد مدربه وليد عايش على محمد جاسم وسلمان الشمالي وسالم محبوب وعبدالرحمن المزين في الخط الخلفي.



ولا يملك الاخضر سوى الفوز وإلا فإن هبوطه الى الدرجة الاولى سيكون حتميا، وستكون المواجهة صعبة على الطرفين بكل المقاييس وتحتاج الى ضبط الأعصاب للوصول الى بر الأمان والنتيجة الإيجابية.