«نجاة الأكثر ثقافة بين مطربات جيلها»

الموسيقار المصري هاني شنودة خلال برنامج «اعترافات ليلية» الذي تقدمه بثينة كامل متحدثا عن أكثر الأصوات التي تستشعر منها التشبع بالثقافة الموسيقية والعامة، فقال: هما اثنان، نجاة الصغيرة ومحمد منير، تشعر ان لديهما قضية، وليسا مجرد مؤديين بنبرات الصوت فقط، يأخذك صوت نجاة لعالم سحري نفتقده على الارض، ويغوص بك منير الى الأصول والجذور فتدرك معنى ان تكون انسانا.