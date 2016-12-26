وقع اختيار القسم الرياضي على تشكيلة أسبوعية متميزة في لعبة اليد وتشمل المدرب والحكام واللاعبين بهدف تشجيعهم وتقديم دافع معنوي لهم لبذل مزيد من الجهد وتلقيبهم بـ«عشرة من ذهب» وستتغير الاختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام.
وجاءت تشكيلة الأسبوع كالآتي:
٭ المدرب: خالد الملا (السالمية)
٭ في حراسة المرمى: عبدالله الصفار (العربي)
٭ الظهير الأيسر: بخيت جميل (القرين)
٭ صانع الألعاب: مهدي القلاف (السالمية)
٭ الظهير الأيمن: عبدالرحمن المزين (العربي)
٭ الجناح الأيسر: مشاري العتيبي (برقان)
٭ الدائرة: يوسف صيوان (القرين)
٭ الجناح الأيمن: فهد الشراري (الجهراء)
٭ أفضل طاقم تحكيمي: (جاسم السويلم) - (هاني ابل)