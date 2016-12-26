تألق فرسان الكويت بشكل كبير في ختام منافسات بطولة قطر الدولية لفروسية قفز الحواجز التي استمرت ثلاثة ايام بمشاركة 170 فارسا وفارسة يمثلون 12 دولة.

وفاز الفارس علي الخرافي بالمركز الاول والميدالية الذهبية في شوط 145 سم على الجواد (شاريل) بجولة نظيفة بدون اخطاء وبزمن قدره 44.95 ثانية.

وتمكن الخرافي من تحقيق المركز بعد كسره زمن منافسه الفارس الاولمبي الاردني ابراهيم بشارات الذي حل ثانيا على الجواد (براون شوغر) بزمن قدره 46.02 ثانية.

واستطاع الفارس راكان الحساوي تحقيق المركز الرابع على الجواد (دينيس) بزمن 49.22 ثانية بعد منافسة مع الروسي فلاديمير تيغانوف الذي حل ثالثا على الجواد كونفيدنت بزمن 49.64 ثانية فيما جاء السعودي عبدالله الراجحي على الجواد (كورنالكس) خامسا بزمن 52.86 ثانية.

وفي منافسات فئة 135 سم تمكنت الفارسة الكويتية نورة القعود من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية على الجواد (بيونيك) بعد اجتيازها جولة نظيفة وبدون اخطاء وبزمن 61.70 ثانية.

وجاءت القعود ثالثة بعد صاحب المركز الاول الفارس القطري سعيد القاضي على الجواد (جاسيكو) بزمن 59.91 ثانية تلاه مواطنه راشد المري ثانيا على صهوة الجواد (بيونسي) بزمن 61.08 ثانية ثم القطري فيصل المري رابعا فيما جاء السعودي عبدالعزيز الهمزاني خامسا.

وكان الفارس التركي ديرين ديميروسي توج بلقب مباراة الجائزة الكبرى التي اقيمت من جولتين على ارتفاع (140 - 160) سم وتبلغ قيمة جوائزها المالية 650 الف ريال بزمن قدره 44.55 ثانية على الجواد (هاري كي).

وحل في المركز الثاني السعودي رمزي الدهامي بزمن قدره 47.05 ثانية على الجواد (جيرلك فاكابلوف) فيما جاء القطري خالد العمادي ثالثا على الجواد (تاميرا).