يعقوب العوضي



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الجولة الـ11 من دوري دمج اليد كانت مليئة بالمفاجآت، حيث تقلصت حظوظ بعض الفرق المرشحة للتأهل الى الدوري الممتاز، بالإضافة الى ارتفاع حظوظ بعضها الآخر، وفي انطلاقة الجولة وكعادته اثبت السالمية علو كعبه وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة بحذر وبأسلوب اللعب الجماعي، حيث تفوق على برقان بنتيجة 24-19 ويحسب للمدرب خالد الملا قائد الجهاز الفني قيادته للسماوي بالصورة المطلوبة حتى الآن من مرحلة الدمج.



ولا تعكس النتيجة مستوى برقان المعتاد والذي صال وجال واثبت جدارته بدوره بقيادة المدرب الوطني سالم أنس.



اما في لقاء القمة الآخر بين العربي مع القرين والذي انتهى بالتعادل 25-25 فقد حقق القرين مراده بالوصول الى النقطة 17 فيما اضمحلت فرص العربي في التأهل الى دوري الأضواء لتجمد رصيده عند النقاط الـ 13 ويعتبر التعادل بطعم الخسارة للاخضر والذي تنتظره مواجهات صعبة ومصيرية مع كل من السالمية والكويت في الأسابيع المقبلة الساحل استعاد بعضا من أدائه الجيد بفوزه على الشباب وعلى الرغم من انه فوز معنوي الا ان أهميته تأتي عبر بوابة الاستعداد لدوري الدرجة الأولى عقب خسارة فرصة التأهل.



الجهراء أداء ممتاز



يحسب للجهراء تفوقه على النصر وتحسن مستواه من لقاء الى آخر ووصوله الى النقاط الـ 9 بيد ان هبوطه الى دوري الدرجة الأولى اصبح حتميا نظرا للبداية المتعثرة، المدرب الصربي استيبان نجح في دمج لاعبي الخبرة بالشباب من أمثال احمد وسعود ومحمد المفرح الى جانب فهد الشراري واحمد الظفيري وغيرهم من العناصر المؤثرة، لذا فإن أداء الفريق في الجولات الخمسة الماضية يعتبر ممتازا اذا ما قورنت بأدائهم في الموسم الماضي وفي بداية الموسم الحالي.



التضامن.. لا جديد



كاظمة اعتاد التألق ووصوله الى النقاط الـ 16 على حساب التضامن لم يكن مستغربا، ولكن ما يثير الدهشة تراجع التضامن المستمر منذ 8 مواسم متتالية، فعلى إدارة النادي واللعبة النظر في موضع الخلل للوقوف على مكامن الضعف ومعالجتها خاصة ان التضامن يملك في المراحل السنية لاعبين واعدين قادرين على حمل راية الفريق في المستقبل القريب.



الفحيحيل نجح



لعل الروح المعنوية الكبيرة والحنين الى منصات التتويج بالإضافة الى القيادة الممتازة من المدرب الوطني يوسف غلوم قادت الفريق الى تحقيق نتائج جيدة في الجولات الماضية والوصول الى النقاط الـ 12 وعلى حساب اليرموك الذي ظل يتراجع لفترة كبيرة في الموسم الحالي، ويستبشر خاسر المواجهة بقدوم مدرب جديد من كرواتيا المدعو «جاكشا» لديه من الخبرات ما يمكنه من حمل فريق مكون من نواة بطل دوري الشباب في الموسم الماضي ليعيده الى منصات التتويج في فئة العمومي في الموسم الحالي ولكن في دوري الدرجة الأولى بعد فقده فرص التأهل رسميا.



اضراب وانسحاب خيطان



فوجئ جميع من كان في قاعة الشهيد فهد الأحمد في الدعية في اليوم الثاني من منافسات الجولة الحادية عشرة بانسحاب خيطان دون مقدمات، حيث لم يحضر معظم لاعبي الفريق بعد إيقاف صانع الألعاب علي اشكناني لتتدفق بعدها معلومات غابت عن المتابعين متمثلة في مواجهات سابقة بين اللاعبين والجهاز الإداري وإدارة النادي، بالإضافة الى مطالبات من مدرب الفريق بتوفير اللاعبين لإكمال الحصص التدريبية من جانب ومن جانب آخر تأكيد إدارة النادي ان اللاعبين لديهم اعذار دراسية وارتباطات لا يمكن التغاضي عنها لاهميتها الشخصية للاعبين انفسهم ولكن كل ما سبق يجب ان يتم حله من خلال اجتماع ودي بين اطراف الهرم الثلاثة اللاعبين، والجهاز الإداري والجهاز الفني.

HARD LUCK

انسحاب خيطان امام الكويت وتراجع مستوى الفريق من احد المنافسين في دوري الدرجة الأولى الى متذيل الترتيب العام في مرحلة الدمج ودون أي نقاط.

GOOD LUCK

وصول المدرب الكرواتي جاكشا بعد طول انتظار الأربعاء المقبل لقيادة فريق اليرموك« أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل ابدا».