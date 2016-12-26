تقدم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وجميع العاملين بالهيئة بخالص الدعاء إلى الشيخ د.طلال فهد الأحمد، سائلين المولى جلت قدرته ان يسبل عليه ثوب الصحة والعافية
وأن يهبه العمر المديد وان تكلل رحلة العلاج بالنجاح وان يعود لأهله ووطنه سالما معافى من كل مكروه وسوء، وان ترفل الكويت ثوب العزة والفخر والأمن والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.