ناصر العنزي - مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم

استعاد القادسية سريعا صدارة دوري VIVA، بعد فوزه على الشباب 2 ـ 1 في ختام مباريات الجولة الثامنة، سجل للأصفر خالد إبراهيم (12) وفيصل عجب (29)، بينما سجل هدف الشباب سالم الفيلكاوي (71).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد القادسية للنقطة الـ 19 في المركز الأول، فيما ظل الشباب على رصيده السابق بـ 7 نقاط في المركز العاشر.

وفي الشوط الأول، لم يعط القادسية فرصة للشباب من اجل التقاط الأنفاس وسجل الهدف الأول بعد مرور 12 دقيقة بعد كرة عرضية متقنة من كرة ثابتة نفذها بدر المطوع ارتقى إليها برأسه المدافع المتقدم خالد إبراهيم ليضعها في مرمى سليمان ميرزا.

وواصل الأصفر سعيه من أجل تسجيل الهدف الثاني وكان له ذلك بعد كرة عرضية من مساعد ندا وصلت لرأس فيصل عجب وضعها على يمين ميرزا (29).

وحاول الشباب الرد على هجمات الأصفر إلا انه افتقد التمرير الصحيح في الثلث الأخير.

وفي الشوط الثاني، تغير حال الشباب وضغط على مرمى القادسية من أجل تقليص النتيجة وبالفعل تمكن من ذلك بعد تمريرة عرضية من ابراهيم العازمي وصلت لسالم الفيلكاوي الذي وضعها في المرمى بسهولة (71).

وبعد هذا الهدف عاد القادسية للسيطرة على وسط الملعب لكن دون خطورة تذكر.

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد لاعب الشباب فهد ثامر (93).

الأبيض يكتسح برقان

فاز الكويت على برقان 9 ـ 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد محمد الحمد ليرفع الأبيض رصيده الى (16) نقطة فيما بقي برقان عند رصيده السابق (3) نقاط، سجل للكويت المدافع نانان منادو بالخطأ في مرماه (14) وفهد حمود (20) وحسين الحربي (30) وفراس الخطيب (44) و(64) و(71) وراضي جمال (55) وناصر القحطاني (75) وعلي الكندري (91)، وسجل الهدف الوحيد لبرقان منادو نانا (90).

وجاء الشوط الأول من جانب واحد كان فيه الكويت الأفضل من حيث التنظيم والانتشار والتمرير، ووصل مرمى الحارس قاسم دشتي بأريحية فيما سادت الفوضى والارتجال أداء فريق برقان وضغط الأبيض من الأطراف والعمق ومن عرضية لطلال جازع وضعها المدافع نانا ممادوا بالخطأ في مرماه (14)، ساهم الهدف المبكر في منح العميد الأفضلية التامة، ومن ضربة ركنية نفذها جازع ارتقى لها فهد حمود ووضعها بتميز على يسار الحارس دشتي، محرزا الهدف الثاني للأبيض (20)، ومرر محمد كمارا تمريرة في العمق سددها حسين الحربي غير المراقب في سقف مرمى الحارس دشتي (30)، وقبل نهاية الشوط الأول وضع فراس الخطيب بصمته على الهدف الرابع (44).

وفي الشوط الثاني عمد مدرب الكويت محمد عبدالله الى إراحة أبرز لاعبيه جمعة سعيد وطلال جازع ليواصل الفريق بسط سيطرته، ومن مجهود فردي من الجبهة اليمنى للبديل راضي جمال أودع الكرة بمهارة (55)، وأضاف الخطيب الهدف السادس بتمركزه الجيد للكرة المهيأة من فهد الهاجري ليضعها مباشرة في المرمى (64)، وأحرز الخطيب الهاترك الشخصي له والهدف السابع لفريقه بعد تلقيه عرضية عادل الرحيلي (71)، وسجل البديل ناصر القحطاني الهدف الثامن للأبيض (75)، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة سجل ممادو نانا هدف برقان الوحيد (90) ليرد علي الكندري بتسجيله الهدف التاسع لفريقه (91) لتنتهى المباراة بفوز كبير للعميد.

العنابي والسماوي حبايب

تعادل السالمية مع النصر بهدف لكل منهما بعد مباراة سريعة قدم فيها الفريقان مباراة هجومية هددا بها المرميين، سجل للنصر طلال العجمي بعد ان سدد كرة رأسية ارتطمت بالمدافع خليفة الراجحي ودخلت مرمى خالد الرشيدي «21»، وتعادل للسالمية نايف زويد من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع بدر العنزي «61»، وبتلك النتيجة اصبح للنصر «16» نقطة وللسالمية «11» نقطة.

جاءت المباراة سريعة بين الطرفين وواصل النصر عروضه المميزة تحت اشراف مدربه ظاهر العدواني وقدم مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب أحسنوا في لعبهم مثل مشعل فواز ومساعد طراد وسلمان بورمية الى جانب الحارس احمد عادي الذي تألق وصد كرات خطرة، وفي الشوط الثاني كان النصر قريبا من الفوز بعد ان اقترب كثيرا من مرمى خصمه وأضاع فرصا محققة، كما ان الحكم لم يحتسب له ركلة جزاء صحيحة بعد عرقلة خليفة الراجحي للبديل يوسف الرشيدي.

اما السالمية فقد غاب عنه بعض عناصره الأساسية مثل فهد الرشيدي المصاب وعدي الصيفي الموقوف، ونجح في ادراك التعادل في الشوط الثاني، ونظم السماوي هجمات سريعة هدد بها مرمى النصر وأوقف خطورتها الحارس احمد عادي ولم يكن دفاع السالمية بحالة منظمة واستغل ذلك لاعبو النصر وهددوا مرمى خالد الرشيدي.

ادار المباراة الحكم هاشم الرفاعي واحتسب ركلة جزاء صحيحة للسالمية ولم يحتسب مثلها للنصر بعد عرقلة يوسف الرشيدي.

فوز مستحق للجهراء

بدوره، تمكن الجهراء من تحقيق فوز عريض على اليرموك بثلاثية دون رد على ستاد مبارك العيار، سجل للفائز عبيد رافع (16) وأحمد عبدالله (30) والكاميروني روجي (82)، ليرتفع رصيد الجهراء للنقطة السابعة في المركز الحادي عشر، فيما تراجع اليرموك للمركز الثاني عشر بـ 5 نقاط. وشهدت المباراة طرد لاعب وسط اليرموك حمد النصار (92).