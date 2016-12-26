أعلن عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات خالد الفضلي إجراء تعديلات جديدة على الملاعب التي ستستضيف كأس سمو الأمير حفظه الله ورعاه والدوري في الفترة المقبلة، وذلك بعد تسلم كتاب من قبل مجلس إدارة نادي خيطان أمس يفيد بعدم جاهزية ستاد ناصر العصيمي، على الرغم من تأكيدات القائمين على أعمال الصيانة بالهيئة العامة للرياضة على جاهزيته.

وقال: «لا بد أن نوضح للجميع أن لجنة المسابقات تعاني بشدة من قلة الملاعب المتاحة في الوقت الراهن، حيث ان هناك ثلاثة ملاعب فقط جاهزة لاستضافة المباريات وهي: ستاد جابر الأحمد الدولي، وستاد محمد الحمد بنادي القادسية، وستاد مبارك العيار بنادي الجهراء».

وشدد الفضلي على أن لجنة المسابقات تعمل بكل قوة على إقامة جميع الاستحقاقات المقبلة دون توقف، على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهنا، وذلك إلى حين جاهزية الملاعب التي تخضع لأعمال الصيانة الشتوية حاليا، موجها جزيل الشكر لمسؤولي الأندية لتعاونهم مع اللجنة من أجل تجاوز كل الصعاب التي تواجهنا.

من جهة أخرى، أوضح الفضلي أنه بانتهاء منافسات الجولة التاسعة للدوري، المقرر إقامتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، ستكون الأندية الـ 15 قد لعبت مباريات رسمية على ستاد جابر الدولي، بالإضافة إلى تغطية وزارة الإعلام بالنقل التلفزيوني لكل الأندية بنسب متفاوته بحسب أهمية المباريات.