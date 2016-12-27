اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الثامنة من دوري VIVA ويضم:
٭ الحارس: أحمد عادي (النصر)
٭ الدفاع: أحمد عيد (الجهراء)، ضاري سعيد (القادسية)، فهد الهاجري (الكويت).
٭ الوسط: روجي (الجهراء)، علي مقصيد(العربي)، عبدالله الظفيري (كاظمة)، حمد أمان (التضامن)، نايف زويد (السالمية)
٭ الهجوم: أمين الشرميطي (العربي)، فراس الخطيب (الكويت).
صح لسانك
تطبيق العقوبة على اللاعب الأساسي المقصر في التدريبات واستبعاده من قائمة المباراة فوائده على الفريق اكثر من ضرره.
«من أمن العقوبة..»
غلط × غلط
أن تقام المباريات في ملاعب ذات أرضية سيئة خشية تعرض اللاعبين للإصابة كما حصل في ملعب خيطان وتم نقل المباريات منه.
«قد أعذر..»
ميودراغ نجم الأسبوع
استحق مدرب العربي الصربي ميودراغ جيسيك أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة بعد أن ساهم في تحقيق الأخضر رباعية من خلال قراءته السليمة بين شوطي المباراة ليقدم من خلالها الفريق أفضل مستوياته هذا الموسم، كما يحسب له الثبات في الأداء والنتائج الإيجابية على الرغم من الغيابات الكثيرة والمتكررة في معظم المباريات السابقة.