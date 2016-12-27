عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الجهراء ثامر عناد ان السبب الرئيسي في تحقيق الفوز على اليرموك بثلاثية هو روح اللاعبين وقتالهم داخل الملعب أكثر من التكتيك، مشيرا إلى أن الفريق كان في حالة معنوية لا يحسد عليها بعد الخسارة الكبيرة من الكويت بخماسية دون رد في نصف نهائي كأس سمو ولي العهد رغم توفير إدارة النادي لكل ما يحتاج إليه الفريق لذلك شعر اللاعبون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وتمكنوا من حصد 3 مهمات في ظل سعي الفريق لتجميع أكبر عدد ممكن من النقاط من أجل البقاء في دوري الأضواء.

وبين عناد أن الفريق دخل المباراة بنقص عددي كبير حتى إنه اضطر للاستعانة بلاعبين من فريق 19 و17 لكي يكمل دكة البدلاء، مبينا أن الفريق ستكتمل صفوفه بشكل كبير قبل مواجهة الكويت الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 9 من الدوري، حيث تحوم الشكوك فقط حول مشاركة الحارس بندر سليمان، لافتا إلى أن الجهراء سيحاول تقديم كل ما لديه في المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد الفرق المرشحة لنيل لقب الدوري.