٭ يتصدر قائمة هدافي الدوري كل من مهاجم السالمية نايف زويد ومهاجم الصليبخات بدر المطيري برصيد 5 أهداف، ويتساوى 4 لاعبين في المركز الثاني برصيد 4 أهداف وهم: علي مقصيد وجول داماو (العربي)، باتريك فابيانو (كاظمة)، يعقوب الطراروة (التضامن)، ويأتي خلفهم 7 لاعبين بالمركز الثالث برصيد 3 أهداف وهم: بدر المطوع وفيصل عجب (القادسية)، فراس الخطيب (الكويت)، محمد العلاطي وفهد نايف (الصليبخات)، روجي (الجهراء)، صامويل أوليفيرا (اليرموك).

٭ شهدت الجولة 5 حالات طرد، كانت من نصيب لاعب التضامن أحمد إبراهيم أمام خيطان وكذلك للاعب اليرموك حمد نصار أمام الجهراء، وللاعب الشباب فهد ثامر في مواجهة فريقه أمام القادسية وكذلك للاعب النصر بندر نايف أمام السالمية وللاعب السماوي عبدالرحمن الرياحي أمام العنابي.

٭ يعتبر العربي الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن في الدوري.

٭ ظهر كثيرا تراجع عدد من اللاعبين بدنيا رغم انقضاء نصف الموسم.

٭ حقق الكويت أعلى نتيجة حتى الآن بعد فوزه على برقان ٩-١.

٭ فريقان لم يتعادلا حتى الآن هما متذيلا الترتيب خيطان وبرقان.

٭ هجوم الكويت هو الأقوى بتسجيله ٢٠ هدفا، فيما يعتبر هجوم خيطان والفحيحيل الأضعف بتسجيلهم ٣ أهداف.

٭ يعتبر دفاع القادسية الأقوى بدخول مرماه هدفين، بينما يعتبر دفاع برقان الأضعف بقبول مرماه هدفين.

٭ سجل لاعب برقان البنيني نانا هدفا بالخطأ في مرماه في مواجهة فريقه أمام الكويت.

٭ 4 فرق لم تسجل في هذه الجولة وهي: الصليبخات والساحل وخيطان واليرموك.