ناصر العنزي

تقول جماهير الكرة سابقا «من لم يسجل جاسم يعقوب هدفا في مرماه فليس بحارس»، أي أن النجم السابق قادر على التسجيل في مرمى أفضل حراس المرمى ويكون سببا في معرفة الجماهير بالحارس لصعوبة أهدافه ودقتها، وسجل دوليا أجمل أهدافه في مرمى الحارس السوفيتي سابقا داساييف، الملقب بالقط، واختير من أجمل الأهداف عالميا، وتفضل الجماهير غالبا الأهداف «الهوائية» ولهم في ذلك «شيلة» ترددها في المدرجات «شلون حطه.. حطه عالطاير»، وكان جاسم يعقوب أحد نجوم تلك الأهداف، ومن أشهرها هدفه في الحارس أحمد الطرابلسي بلعبة هوائية «دبل كيك».

ومن أفضل اللاعبين الذين يسددون الكرات الطائرة النجم السابق عبدالعزيز العنبري، وفي منتصف الثمانينيات سجل هدفا جميلا في مرمى الحارس سمير سعيد بعد أن سدد الكرة «على الطاير» ومن قوتها وسرعتها لم تتمكن كاميرا التلفزيون من اللحاق بها ودخلت المرمى كالبرق، والأهداف التي تسجل بطريقة «دبل كيك» تظل راسخة في أذهان الجماهير طويلا لندرتها وجمالية تصويرها، ولا يقدر على تسجيلها إلا اللاعب المهاري الذي يتحكم في توازنه الحركي والذهني.

وفي الموسم الحالي، سجل مهاجم الكويت عبدالهادي خميس (26 عاما) هدفا يصنف ضمن أجمل أهداف «الدبل كيك» في مرمى الحارس الجهراوي بندر سليمان، في المرة الأولى أوقف الكرة بمهارة وظهره للمرمى، وفي الكرة الثانية ارتفع للأعلى وسددها خلفية متقنة.

ويقول خميس إن هدفه جاء بـ «الصدفة»، وعندما وصلت اليه الكرة لم يكن في ذهنه ان يسددها بتلك الطريقة وحدث ما حدث في لمحة. وعبدالهادي خميس لاعب غير محظوظ رغم امتلاكه مقومات المهاجم المثالية من سرعة وتحكم وتسجيل أهداف، لكنه لم يكن محظوظا مع بعض المدربين الذين أصروا على الاستفادة منه احتياطيا، فلاعب مهم في اليد خير من عشرة على دكة الاحتياط، ولا يرى خميس إنصافا في ذلك، وفي داخله يقول «أساسي بلا نجومية خير من الجلوس في الاحتياط».