٩ مسابقات في حلبة البحرين الدولية لمختلف الفئات

وايت والنعيمي يحققان أرقاماً قياسية عالمية



المنامة ـ ناصر محمد

فرضت الفرق الكويتية ومتسابقوها أنفسهم في بطولة سلسلة برو العربية للدراغ ريس التي اقيمت على مدار اليومين الماضيين في حلبة سباق البحرين الدولية، حيث اقيمت تسع مسابقات لمختلف الفئات من السيارات.

واستطاع الكويتي ابراهيم التميمي تحقيق المركز الاول في سباق INDEX 4.5، وكانت المفاجأة غير المتوقعة حصول المتسابق الشـــيخ دعيج الفهد وفريق Q8 لمسابقة اوت لاو 10.5 على المركز الثالث في السباق بعد ان خسر في الدور قبل النهائي للمسابقة التي خطـفها المتسابق القطري مصطفى عطا، وجاء بعده الاماراتي يوسف حمد العلي.

وحقق فريق Q8 الذي يرأسه الشــيخ دعيـــج الفهد 6 كؤوس في البطـــولة اضافة للتأهل للنهائي في مسابقة اخرى تقرر تأجيلها الى 10 يناير المقبل في البحرين.

ومن ضمن خمس جولات تشارك فيها الفرق في هذه البطولة المشتركة البحرينية ـ القطرية، حيث ستلتقي الفرق بعد اسبوع في قطر.

وشاركت في بطولة البحرين الاخيرة 142 سيارة ونحو 70 دراجة نارية من مختلف دول مجلس التعاون وفلسطين واميركا.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة وخصوصا الفرق الكويتية التي بلغ عدد متسابقيها ما يقارب الـ 50 متسابقا.

النتائج والتحدي

وجاءت نتائج المسابقات التي شارك فيها فريق Q8 كالتالي: حصل الشيخ دعيج على المركز الثاني وتركي الحميدي على المركز الثاني واحمد الزعابي على المركز الثاني ومشعل الصبر ومسفر المسفر بالدراجة النارية وجابر المغربي الثالث في 4.5.

فوز التميمي

هذا، واستطاع المتسابق سالم التميمي ان يحصل على المركز الاول بعد منافسة قوية في مسابقة INDEX 4.5 مع احمد الزعابي من فريق Q8.

واكد التميمي انه سعيد بالاحتفاظ للعام الثاني على التوالي بالكأس وهذه ثاني جولة يحصل فيها على المركز الاول لفريقه نادي باسل سالم الصباح، وتمكن من تجاوز عدة متسابقين آخرهم زميله احمد الزعابي، فيما جاء الكويتي جابر المغربي بالمركز الثالث.

وأشار الى انه واجه مشاكل في السيارة لكنه تمكن من التغلب عليها في البدايات حتى وصل للنهائي.تمكن كل من المتسابق غاري وايت ومهنى النعيمي من تحقيق أرقاما قياسية عالمية ضمن منافسات الجولة الثانية، وتم تحقيق الأرقام القياسية يوم التصفيات التأهيلية وضمن فئة البرومود المتسابق الأميركي وايت سائق ضمن فريق E Kanoo حقق الرقم القياسي بسيارة الفريق الجي تي 86 محققا 5.753 ثانية في 402 كيلومتر في الساعة.

أما القطري مهنى النعيمي من فريق العنابي القطري فحقق رقما قياسيا عالميا بسيارة البرو نايتروس وذلك في 3.668 في 327.69 كيلومترا في الساعة.

أما خلال منافسات الجولة الثانية، فتمكن مصطفى الأتات من خطف لقب الجولة وذلك ضمن فئة البرومود وذلك في 3.730 ثوان وبسرعة 320.44 كيلومترا في الساعة، بينما منافسته المباشرة ليزي موسي وذلك في 4.240 ثانية في 206.91 كيلومترات في الساعة.

كما تمكن الأتات أيضا من خطف لقب فئة الأوت 10.5 محققا 3.925 ثانية بسرعة 312.15 كيلومترا في الساعة، وجاء في المركز الثاني يوسف محمد العلي. أما فئة السوبر ستريت V8، فتمكن خالد محمد من إنهاء الفئة أولا في 4.111 ثوان بسرعة 319.93 كيلومتر في الساعة، متغلبا على تركي الحميدي والذي حقق 4.157 ثوان، كما تمكن غاري وايت أيضا من تحقيق المركز الأول وذلك ضمن فئة الأوت لو 6 سلندرات وذلك في 7.757 ثوان في 210.23 كيلومترات في الساعة.

أما فئة الستريت V8 فتمكن البحريني صلاح صلاح الدين من خطف اللقب محققا 7.689 ثوان وذلك في 280.44 كيلومترا في الساعة، بينما جاء منافسة جليل كريم ثانيا محققا 8.130 ثوان في 263.88 كيلومترا في الساعة، فئة الستريت 4 و6 سلندرات جاء اولا محمد الجلاهمة محققا 9.120 ثوان بينما جاء ثانيا جميل ابراهيم هلال الذي حقق 10.738 ثوان.

فئة الأوت لو

وفي فئة الأوت لو دفع أمامي، شهدت منافسة كبيرة بين كل من أكرم خليل وزكريا الكوهجي وتمكن خليل من الفوز محققا 9.681 ثانية، والكوهجي حقق زمنا وقدره 9.994 ثوان.

أما فئة السوبر ستريت 6 سلندرات فخطفها سيد يحيى شرف محققا 8.169 ثوان، وفي فئة الكومبيتشن تمكن من تحقيق المركز الأول سالم التميمي محققا 4.526 ثوان، بينما ضمن فئة الأنديكس 10.5 تمكن من خطفها رائد علي وذلك في 10.552 ثوان، ومحمد جاسم حقق المركز الأول ضمن فئة الأنديكس 9.5 ومحققا 9.667 ثوان، فئة الأنديكس 8.5 تمكن من خطفها ماجد الشرشني محققا 8.537 ثانية.

الدراجات النارية

أما منافسات الدراجات النارية فتمكن بدر بن عيدان من الفوز ضمن فئة الستريت بايك وذلك في 8.017 ثوان، بينما جاء مشاري التركي أولا ضمن فئة السوبر ستريت بايك وذلك في 4.396 ثوان، وأحمد نصر خطف المركز الأول ضمن فئة البرو بايك محققا 4.176 ثوان، وفادي أبو جيموس تألق ضمن فئة الأنديكيس بايك ومحققا 9.593 ثوان.