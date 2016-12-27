اللاعبون أظهروا خلال المباراة مهارات فردية وجماعية عالية

نظمــت شركـــــة الاتصالات الكويتية «VIVA»، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، حفلا ختاميا لأكاديميتي VIVA ريال مدريد وVIVA مان يونايتد لعام 2016، تخلله مباراة ودية بين لاعبي الأكاديميتين على ملعب كورنر لكرة القدم بالقرب من أبراج الكويت، بحضور جمهور غفير ضم ذوي وأقارب وأصدقاء اللاعبين.

وأظهر اللاعبون خلال المباراة مهارات فردية وجماعية عالية، وقد فاز في نهاية المباراة لاعبو أكاديمية VIVA ريال مدريد بنتيجة 0-2.

وفي هذه المناسبة، قال مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA عبدالرزاق العيسى: «نفخر في VIVA بدعم هؤلاء الرياضيين الشباب ومساعدتهم على الاقتراب من تحقيق حلمهم وبلوغ الاحترافية، ويأتي هذا الحفل تقديرا لهم ولمكافأتهم على التزامهم ونشاطهم».

وقد شارك لاعبو أكاديمية ريال مدريد (16 لاعبا) في معسكر تدريبي في مدينة Valdebebas الرياضية في مدريد خلال شهر سبتمبر 2016، كما شارك لاعبو أكاديمية مان يونايتد (16 لاعبا) في معسكر تدريبي في ملعب The Cliff Training Ground في مدينة مانشستر خلال شهر يوليو 2016.

وشمل البرنامج التدريبي للمعسكرين ورش عمل وأنشطة تثقيفية تمحورت حول أفضل المهارات الفنية، وتقنيات المناورة والهجوم ومختلف أساليب لعب كرة القدم، والتمارين الموجهة.

كما ركز البرنامج على جوانب فنية عديدة مثل المراوغة، وتمرير الكرة، والالتفاف، والتسديد.

وفي نهاية المباراة، تم توزيع الجوائز والدروع التكريمية على اللاعبين، المدربين والحكام من قبل عبدالرزاق العيسى.

يذكر أن VIVA أعلنت عن رعايتها لنادي مان يونايتد عام 2011 ولمدة خمس سنوات ومع نادي ريال مدريد عام 2014 ولمدة خمس سنوات أيضا، لإتاحة الفرصة أمام مشجعي الفريقين ليكونوا أكثر قربا من أعرق أندية كرة القدم في العالم من خلال مجموعة من العروض الترويجية والفعاليات والمفاجآت الحصرية والمميزة.