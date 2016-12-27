يحيى حميدان

تغلب كاظمة بسهولة على النصر بنتيجة 86-64 مساء اول من أمس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

وفاز الجهراء على العربي 70-60، واليرموك على التضامن 68-60، والصليبخات على الساحل 66-61 في مفاجأة غير متوقعة كون الفائز يعتبر من أضعف الفرق في الموسم الماضي وتمكن من التغلب على «أبناء ابو حليفة» الذين كانوا يقدمون مستويات افضل في الموسم الماضي.

وجاء فوز «البرتقالي» على الفريق النصراوي مستحقا بعد البداية القوية من جانب لاعبي كاظمة الذين استطاعوا ان يحافظوا على تقدمهم طوال فترات المباراة، وذلك على النحو التالي: (18-9)، (45-23)، (67-47)، واخيرا (86-64).

وتألق من جانب الفريق الكظماوي في التسجيل كل من عبدالله توفيق ومحمد جاسم واحمد البلوشي وعبدالعزيز ريحان.

وقاد اللقاء الحكام سالم الهزاع ومدحت محمد وعبدالرحمن الشمري.

وبعد ختام الجولة الثالثة، حافظ القادسية والكويت وكاظمة والجهراء على صدارتهم للترتيب برصيد 4 نقاط من مباراتين لكل فريق، ويأتي في المركز الخامس اليرموك برصيد 4 نقاط من فوز وهزيمتين، ثم العربي والساحل والشباب والصليبخات بـ 3 نقاط، ثم النصر والصليبخات في المركزين العاشر والحادي عشر برصيد نقطتين من هزيمتين لكل فريق.