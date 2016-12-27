البطولة هدفت إلى إطلاق رسالة واضحة بأهمية ممارسة الرياضات المختلفة

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تنظيمه بطولة علي منصور الصراف لكرة القدم بين موظفي الإدارات وموظفي الأفرع الخارجية للبنك، خلال الفترة من 18 الى 22 الشهر الجاري، في ملعب مقر جمعية المحامين، وذلك انطلاقا من رعايته المستمرة للفعاليات الرياضية المتنوعة، واهتمامه بكل الموظفين وتعزيز صحتهم وكذلك اعلاء روح التنافس الشريف.

وأضاف البنك في بيان صحافي أن المنافسات انطلقت على مدار 4 ساعات يوميا خلال فترة البطولة من الساعة السادسة الى الساعة العاشرة مساء، وشارك فيها عدد من الفرق في الإدارة الرئيسية وفي الأفرع المختلفة للتنافس على كأس البطولة، حيث تتكون الفرق من 6 لاعبين من ضمنهم حارس مرمى الفريق، بالإضافة إلى لاعبين إضافيين للاحتياط.

وتعليقا على البطولة، قال مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب امين: جاء تنظيم البطولة ايمانا منا بان صحة الموظفين وسلامتهم هي الثروة الحقيقية التي نستثمر فيها، ولذا اطلقنا هذه البادرة انسجاما مع استراتيجية البنك فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات، وتوجهاته بشأن رعاية الفعاليات الرياضية المتنوعة على المستويين الداخلي والخارجي للبنك، وإيمانا منه بأهمية خلق فرص التنافس الشريف بين الموظفين في البنك، وتوطيد العلاقات بينهم.

وأشار أمين إلى ان البطولة هدفت ايضا إلى إطلاق رسالة واضحة بأهمية ممارسة الرياضات المختلفة، وتحفيز الموظفين على الاهتمام بصحتهم، بما يعود بالنفع عليهم بالدرجة الاولى، وعلى الأداء الوظيفي ومن ثم على المجتمع بشكل عام. هذا وقد تمت تسمية بطولة الكأس باسم علي منصور الصراف تقديرا لخدمته الطويلة في البنك والتي بلغت 63 سنة.

فضلا عن ذلك، فان البنك قام بهذه المبادرة لفتح المجال امام جميع موظفيه للمشاركة في هذه الفعالية الرياضية، فضلا عن اتاحة الفرصة للموظفات من السيدات للمشاركة بصفة منسقين لفرقهم.

جدير بالذكر، أن الأهلي المتحد كان دائما من أول الداعمين للألعاب الرياضية المختلفة وللرياضيين الكويتيين في المحافل الدولية ولاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة في البطولة البارالمبية الأخيرة التي أقيمت في البرازيل.

للاطلاع على انشطة الأهلي المتحد والحصول على معلومات حول الخدمات المتنوعة، يرجى زيارة أي فرع من فروع البنك الأهلي المتحد أو الاتصال على خدمة «حياكم المتحد» على الرقم 1812000 او زيارة موقعنا الالكتروني «www.ahliunited.com.kw».