مبارك الخالدي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته على الملعب الفرعي لستاد صباح السالم بقيادة المدرب الصربي ميودراغ جيسيك، ويستعد الأخضر لمواجهة التضامن 3 الشهر المقبل بعد أن جنبه الجدول لعب المباريات في الجولة التاسعة للدوري والتي ستنطلق غدا الخميس.

ووجه الجهازان الفني والإداري تدريبات الفريق إلى الملعب الفرعي لخروج ارضية ستاد صباح السالم عن الخدمة لمدة شهر كامل تخضع خلاله إلى اعادة تأهيل تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة.

وفي نفس الإطار، فتح العربي ملف اللاعبين المحترفين تدعيما لصفوف الفريق مع بدء الانتقالات الشتوية واقتربت الإدارة من التوصل لاتفاق مع الأردني منذر ابو عمارة، وقالت مصادر في نادي الوحدات الأردني ان إدارة الوحدات بالفعل قد تلقت طلب من العربي لانتقال اللاعب الذي اشترط الحصول على 250 ألف دولار مقابل التوقيع لمدة ستة اشهر، وكان اللاعب قد قدم موسما رائعا مع فريق النصر.

الجدير بالذكر، ان عددا من الأسماء المحلية لا تزال معروضة على إدارة الفريق بعد الاتفاق مع اللاعب حمد العنزي قادما من القادسية في صفقة استثنائية، حيث أشارت تقارير إلى قرب الاتفاق مع زميليه المدافع حسين فاضل ولاعب الوسط طلال العامر.