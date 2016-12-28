يحيى حميدان

تقام مساء اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة عبر اقامة 4 مباريات متفاوتة المستوى، حيث يلتقي الكويت مع الجهراء عند الساعة الـ 6، ويعقبها لقاء حامل اللقب القادسية مع النصر في الـ 8 وذلك بصالة يوسف الشاهين بنادي كاظمة، في حين يلعب الشباب مع الساحل في الـ 6 وكاظمة مع العربي في الـ 8 في صالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية.

وسيكون «الأبيض» في اختبار صعب نسبيا بالنسبة له أمام الجهراء الذي توج قبل أيام بلقب بطولة «يوم الكويت الرياضي» والتي تعتبر تنشيطية قبل انطلاق الموسم الرسمي.

وفي المباراة الاخرى، يبدو القادسية مرشحا للفوز على النصر الذي يقدم مستويات هزيلة جدا لا ترتقي لمستوى التطلعات.

ويخوض كاظمة مواجهة قد تبدو صعبة أمام العربي الذي يحاول مقارعة الفرق الكبيرة تحت قيادة المدرب خالد القلاف. ويتصدر الترتيب فرق القادسية والكويت وكاظمة والجهراء برصيد 4 نقاط من مباراتين لكل فريق، ويأتي في المركز الخامس اليرموك برصيد 4 نقاط من فوز وهزيمتين، ثم العربي والساحل والشباب والصليبخات بـ 3 نقاط، ثم النصر والصليبخات في المركزين العاشر والحادي عشر برصيد نقطتين من هزيمتين لكل فريق.