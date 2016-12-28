يعقوب العوضي

حوَّل الفحيحيل تأخره أمام خيطان في الشوط الأول ١١-١٢ إلى فوز مستحق بنتيجة ٢٧-٢٢ ذلك في المباراة التي دارت بينهما على صالة الشهيد فهد الأحمد في مقر اتحاد اليد في الدعية في منافسات اليوم الثاني من الجولة الثانية عشرة من دمج اليد، ورفع الفحيحيل رصيده إلى ١٤ نقطة منعشا آماله بالتأهل إلى الدوري الممتاز مع الخمسة الكبار، فيما يبقى رصيد خيطان خاليا من النقاط، أدار اللقاء الحكمان علي عباس وحسن عباس.

مباراتان اليوم

تقام اليوم مباراتان تتوقف بعدها منافسات البطولة حتى الأول من فبراير المقبل بسبب الاختبارات الدراسية لمعظم اللاعبين إلى جانب إتاحة الفرصة لبعض اللاعبين المصابين للتعافي، ويلتقي في المواجهة الأولى كاظمة (١٤ نقطة) مع الساحل (٤ نقاط)، بينما يلعب في المباراة الثانية الصليبخات (١٢ نقطة) مع الشباب (٤ نقاط).

مهمة للبرتقالي

يحمل اللقاء الأول أهمية كبيرة للبرتقالي الذي لايزال يملك فرصة للتأهل إلى الدوري الممتاز وعليه فان المدرب الوطني خلدون الخشتي قد اعد العدة في التدريبات اليومية استعدادا لعدم التفريط بأي نقطة فيما تبقى للفريق من مباريات في مرحلة الدمج، ولدى كاظمة عناصر فعالة لتنفيذ المهمة بنجاح ودقة ومنها إسماعيل الخزعل وسالم عبدالسلام على الدائرة ويدعمهما صمام الامان حارس المرمى عبدالعزيز الظفيري بينما يفعل دور الجناح وليد الجيماز ويسانده في الخلف كقوة ضاربة يوسف الحداد وعبدالله السنافي الى جانب دينمو الفريق محمد مراد.

وفي الجهة الأخرى، يلعب الساحل على الراحة، إذ لا يملك ما يخسره بعد انعدام فرص تأهله الى الدوري الممتاز رسميا، ويطمح الجهاز الفني بقيادة المدرب حسام الدين الى استغلال المواجهة لإعداد الفريق لدوري الدرجة الأولى.