أحمد السلامي

أبدى نائب رئيس جهاز الكرة بنادي برقان محمد العسكر تقبله نتيجة مباراة فريقه أمام الكويت 9-1 ضمن منافسات بطولة الدوري قائلا: اللاعبون قدموا ما يمتلكونه وحاولوا الظهور بالمستوى الفني المطلوب إلا ان إمكانات الفريق وخبرات اللاعبين لم تكن موازية للإمكانات العالية التي يمتلكها لاعبو «الأبيض» الذين دخلوا المباراة وهم يتفوقون علينا من حيث الجاهزية في التشكيلة الأساسية ووجود عناصر بديلة لا تقـل عن اللاعـبين الأسـاسيين ناهيك عـن وجـود نخبة من خيرة الـمحترفـين وهو ما عزز حضـورهـم أمام فريقنا الذي يحتاج إلى المزيد من الوقت لتطويره وتحسين أدائه تدريجيا، خاصة ان الجميع يعلم ان شطب الفريق من قبل اتحاد الكرة السابق قبل انطلاقة الموسم وإعادة السماح له بالمشاركة بعد ذلك كان له الأثر السلبي الكبير في إعادة بناء فريق جديد خلال ايام معدودة وبإمكانات محدودة أدت الى تشكيل توليفة شابة تنقصها الخبرة في التعامل مع المباريات كل حسب إمكانات الفريق المنافس وهو ما ينقصنا حاليا.

وأضاف العسكر: يعاني فريق برقان في الوقت الراهن من النقص العددي في صفوفه بسبب كثرة الإصابات التي جعلتنا نعيش في ربكة كبيرة حقيقية وهو ما جعلنا نشارك دون وجود احتياط قادر على سد الفراغات في حال التغيير أو الخروج بداعي الإصابة، وهو الأمر الذي اثر سلبا على أداء الفريق في هذه المباراة والتي سبقتها مع السالمية خسرنا 2-1 ولكن قدمنا مستوى جيدا أمام العربي وكاظمة، ورغم الخسارة الثقيلة إلا اننا راضون تماما عن الفريق ونتمنى عدم القسوة عليه في النقد أو المبالغة، فلاعبونا شباب ونتطلع إلى أن يكون لهم مستقبل أفضل.

وقال: الخسارة لا تعني نهاية المطاف والفرق الكبيرة او الصغيرة تتعرض للخسارة على حد سواء بدليل خسارة القادسية من السالمية الموسم الماضي وبنتيجة ثقيلة 6-0، ‏فنادي برقان في تاريخ 6 سبتمبر 2016 ‏بدأ بتجميع اللاعبين وأكملنا 3 شهور فقط إلى اليوم ولم نستطع عمل معسكر لضيق الوقت، علما بان كل الأندية ذهبت لمعسكرات.

وختم العسكر حديثه قائلا: برقان فريق جديد قادم للساحة الكروية بتفاؤل وأمل ونسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها بناء فريق قادر على المنافسة وسنعمل على التعاقد مع محترف آسيوي لإكمال عقد محترفينا وتدعيم خطوط الفريق وإغلاق الثغرات الموجودة للوصول الى المستوى المطلوب.