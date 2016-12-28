تماشيا مع نهجه الثابت في دعم أبناء الكويت بشتى المجالات وخاصة البطولات الرياضية، قدم بنك الكويت الدولي رعايته الحصرية لمنتخب الكويت الوطني للدراجات الهوائية، للمشاركة في طواف الخليج التاسع الذي أقيم مؤخرا في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

وقد تكون فريق المنتخب الكويتي من نخبة من اللاعبين المحترفين الذين تميزوا بأدائهم القوي وحضورهم اللامع، حيث حصل الدراج الكويتي سيد جعفر العلي على قميص الدراج المقاتل «القميص الأحمر»، تقديرا لما أظهره من أداء متميز خلال منافسته لنخبة من نجوم الدراجات الهوائية من دول الخليج العربي.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «بأن رعايتنا لمنتخب الكويت الوطني للدراجات الهوائية جاءت انطلاقا من إيماننا بقدرات أبطال الكويت على المنافسة بروح رياضية وتحقيق النجاحات التي من شأنها تعزيز الحضور الكويتي في البطولات العربية والعالمية، إلى جانب إبراز مكانة الكويت وخطواتها الوثيقة في المجال الرياضي ورفع اسمها عاليا في المحافل الإقليمية والدولية».

وختم ناجيا حديثه قائلا: «إن الدولي حريص دائما على رعاية الأنشطة الرياضية ودعم مشاركة الرياضيين الكويتين في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، حيث إننا نؤمن بأن الرياضة تعتبر من أهم ركائز المجتمعات المتحضرة».

من جانبه، أفاد مقرر اللجنة الكويتية للدراجات، عبدالله الشمري: «بأن النجاح الذي حققه منتخب الكويت الوطني للدراجات الهوائية في طواف الخليج التاسع يعتبر ثمرة الدعم المتكامل الذي قدمه بنك الكويت الدولي للفريق، ونحن نعتز بجهود البنك المتواصلة لتشجيع ودعم أبناء الكويت الرياضيين ومساعدتهم على إبراز اسم الكويت عبر مختلف الميادين الرياضية».