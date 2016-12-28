اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لنادي الرماية في اجتماعها، الذي عقد برئاسة م.دعيج العتيبي رئيس مجلس الإدارة ومحمد مصطفى كرم نائب رئيس مجلس الإدارة وعبيد العصيمي امين السر العام وم.محمد الغربة أمين السر المساعد وعدنان الابراهيم أمين الصندوق المساعد ود.نضال احمد السيد عمر عضو مجلس الادارة وم.حسام الرومي عضو مجلس الادارة وممثلي الهيئة العامة للرياضة وأعضاء الجمعية العمومية، النظام الأساسي الجديد لنادي الرماية تطبيقا لمرسوم القانون 953 لسنة 2016، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحاد الدولي لرياضة الرماية بموافقة جميع الأعضاء.

وألقى العتيبي كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية لحضورهم الاجتماع غير العادي، مؤكدا أن النادي سيواصل تحقيق الانجازات في الاستحقاقات المقبلة، فالنادي مقبل على المشاركة في العديد من البطولات المهمة.

من جانبه، أشاد العصيمي أمين السر العام بدور أعضاء الجمعية العمومية لنادي الرماية ومساهماتهم في تطور رياضة الرماية، مشيرا الى حرص مجلس الإدارة على تنفيذ القرارات والتوجهات الصادرة عن الحكومة من أجل المصلحة العامة.