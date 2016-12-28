أكد البطل ابراهيم يعقوب الربيعان جاهزيته لخوض منافسات رالي داكار الدولي 2017، الذي تأهل له مطلع مايو الماضي، بحصوله على المركز 22 برالي مرزوقة الدولي للدرجات النارية والذي أقيم في المغرب، وشهد مشاركة 97 متسابقا من نخبة المتسابقين على مستوى العالم.

وقال الربيعان في مؤتمر صحافي اقيم اول أمس في حلبة سرب بحضور الرعاة، نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية، وشركة زين للاتصالات، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، والهيئة العامة للرياضة، وفريق دراغ 965، وشركة هايدرو تيك، وشركة كي اند اس.

وبين الربيعان أن رالي داكار من أصعب السباقات في العالم حيث يمر في 3 دول على مدار 14 يوما بمسافة 10000 كلم، مشيرا الى أن طريق الرالي صعب ويمر بالجبال والصخور والكثبان الرملية.

وأشار الى انه سوف يقدم كل ما لديه من أجل الوصول الى نهاية الرالي ورفع علم الكويت عاليا في المحفل الدولي الكبير الذي تشارك فيه الكويت للمرة الاولى.

من جانبه، أوضح سيف عوض المطيري مدير عام نادي باسل السالم لسباق السيارات والدراجات النارية دعم النادي للنجم الكبير ابراهيم الربيعان في المحفل الدولي الكبير الذي تشارك فيه الكويت للمرة الأولى في التاريخ، مشيرا الى ان رالي داكار يتميز بسمعته الكبيرة ومن اعرق الراليات، ووجه شكره الى وسائل الإعلام على دعمهم الكبير لكل أنشطة نادي باسل السالم والى البطل الكبير ابراهيم الربيعان.

بدوره، قال حمد المطر ممثل شركة زين للاتصالات، أن شركة زين تدعم البطل ابراهيم الربيعان لثقتها في قدرته على الظهور بمستوى متميز خلال السباق ورفع اسم الكويت عاليا كما تقوم الشركة برعاية بعض الفعاليات المختلفة الأخرى إيمانا منها بالدور الذي يجب ان تلعبه لدعم المواهب الرياضية.

من جهته، أكد يوسف الرويح ممثل بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بأنه لفخر كبير لنا دعم ورعاية البطل الكويتي ابراهيم الربيعان للمشاركة في رالي داكار الدولي.

وبين أن «بيتك» لدية مجموعة من اللاعبين يقوم بدعمهم في كل البطولات منهم البطل محمد بوربيع وايضا ابراهيم الربيعان.

يذكر ان رالي داكار هو أصعب رالي على مستوى العالم، حيث يعبر المتسابق ثلاث دول في أميركا الجنوبية «الأرجنتين، بوليفيا، البورغواي»