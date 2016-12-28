خلال تكريم «الرياضة» رجال الإعلام والصحافة

برعاية الهيئة العامة للرياضة وبحضور د.حمود فليطح نائب المدير العام لشؤون الرياضة ود.جاسم الهويدي نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية وسعاد حاكم مدير إدارة الاندية قامت الهيئة بتكريم رجال الصحافة والإعلام على دورهم المميز بتغطية جميع الأحداث الرياضية والاهتمام بقطاع الشباب.

وأعرب فليطح عن سعادته بالإنابة عن المدير العام الشيخ احمد المنصور بتكريم رجال الصحافة والإعلام والبرامج الرياضية. واضاف ان قطاع الشباب من اهم القطاعات ويحظى باهتمام الصحافة والإعلام، بالإضافة الى التواصل الاجتماعي وانه ينتهز الفرصة ليشكر الجميع على تغطية كل الأنشطة التي جرت برعاية سمو ولي العهد وساهمت في نجاحها.

وأوضح فليطح ان الرياضة الكويتية تتعرض لأزمة إيقاف ورغبة الشباب في العودة الى المشاركات الدولية وان هناك رغبة من الحكومة والبرلمان في إيجاد الحل لهذه المشكلة واننا في الهيئة العامة للرياضة لا نفكر في اخطاء الماضي ونسعى الى التكاتف والترابط لرفع الإيقاف عن الحركة الرياضية وحل جميع المشاكل المتعلقة بالإيقاف وطالب فليطح من رجال الصحافة والإعلام ان يكونوا عاملا إيجابيا في حل مشكلة الايقاف والعودة الي التنظيمات الرياضية الدولية، كما تحدث د.جاسم الهويدي نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية فشكر رجال الصحافة والإعلام علي الجهود التي يقومون بها تجاه الهيئة العامة للرياضة والشباب والبطولات ألتي جرت برعاية سمو ولي العهد وان الهيئة حريصة علي دعم الشباب وتوفير جميع الامكانات لهم لخدمة الوطن، وشكر نائب المدير العام لشؤون الرياضة د.حمود فليطح ونواب المدير على دورهم لرفع شأن الرياضة والتقدم بها وان الشباب لهم مكانة خاصة لدى المسؤولين بالدولة لدعمهم وإيجاد الحوافز المناسبة للتفوق ثم قام فليطح والهويدي وسعاد حاكم بتكريم رجال الصحافة والإعلام وشكرهم على جهودهم.