برعاية وحضور رجل الأعمال احمد أبو شيبة وجماهير غفيرة يتقدمهم رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل صالح الحميضي ومدير عام السباق الشيخ عبدالله السلمان والأعضاء طارق النصف ومحمد ابو شيبة وناصر بورسلي وعميد اسطبل النشاما الشيخ جابر العلي والشيخ صباح المبارك، حقق الجواد ابتسم لاسطبل الابرق بقيادة فيصل المفاجأة وكسب كأس أحمد أبوشيبة المخصص لجياد الدرجة الأولى على مسافة ١٦٠٠م.
وقام احمد نايف ابو شيبة بتقديم الكأس الى المدرب القدير ثامر الديحاني.
وفاز الجواد المعرب لاسطبل النشاما بقيادة توفيق بالكأس المقدمة من اسطبل الفنار والمخصص لجياد الدرجة الثالثة على مسافة ٢٤٠٠م.
وقام صالح الحميضي بتقديم الكأس إلى الشيخ جابر العلي عميد إسطبل النشاما.