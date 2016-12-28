«فخور بما قدمته أمي للعلم والمعرفة»

نجل عالمة الفلك الأميركية فيرا روبين التي توفيت عن عمر يناهز 88 عاما في دار للمسنين بمدينة برنستون في ولاية نيوجيرسي وكانت قد عانت من الخرف لسنوات عدة. وفي رسالة الكترونية قال ابنها آلان روبين وهو أستاذ في علوم الأرض بجامعة برنستون ان والدته قادت جهودا علمية بشأن المادة المعتمة في الكون. وكانت روبين قد استخدمت دوران المجرات في اكتشاف أول دليل مباشر على المادة المعتمة في سبعينيات القرن الماضي أثناء عملها في معهد كارنيج وتخرجت روبين من كلية فاسار في العام 1948 بدرجة في علم الفلك. وحصلت على درجة الماجستير من جامعة كورنيل والدكتوراه من جامعة جورج تاون في واشنطن.