أعلن نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية تنظيمه للجولة الرابعة من بطولة الكويت لـ «كارتينغ» غدا الخميس على حلبة سرب الكائنة في منطقة الشويخ بمشاركة عدد كبير من المتسابقين.

وقال المدير العام للنادي سيف المطيري لـ «كونا» امس إن حضور الشباب للمشاركة في البطولة ستكون في الساعة الثانية من يوم غد على أن تنطلق البطولة في الرابعة مساء.

وتوقع المطيري ان تشهد البطولة منافسات عالية المستوى بين المتسابقين الذين يعتبرون الأفضل في البلاد في مجالات سباقات الـ «كارتينغ»، «وهم أصحاب مستويات تؤهلهم للمشاركة في أقوى البطولات على مستوى العالم في مجال هذه الرياضة الممتعة».

وأثنى على الرعاية والتعاون الدائم بين النادي والهيئة العامة للرياضة في تنظيم الأيام المفتوحة والبطولات التي تستقطب هواة هذه الرياضة من الشباب، واصفا التعاون بالبناء والفعال الذي أسهم في تطوير رياضة المحركات في الكويت وجمع الشباب تحت مظلة النادي وفي الحلبة تحقيقا للأمن والسلامة.

وأعرب عن أمله في أن يحقق التعاون هدفه في دعم الشباب الممارس لرياضة المحركات بشتى أنواعها وإبعادهم عن مخاطر الطرقات والممارسات الخاطئة، متمنيا السلامة لجميع المتسابقين المشاركين في البطولة وللنادي التوفيق في التنظيم بصورة لائقة ومنشودة لمحبي هذه الرياضة.