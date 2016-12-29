شهد ستاد جابر الاحمد الدولي اقامة المهرجان الاول لأكاديميات كرة القدم ضمن المشروع الرياضي التربوي «عيالنا.. آمالنا» الذي ترعاه الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع بالتعاون مع وزارة التربية.

وشارك في المهرجان 160 طالبا من جميع المناطق التعليمية واشتمل المهرجان على اقامة بطولة في كرة القدم، بالإضافة الى عرض لمهارات لاعبي الاكاديميات.

وحقق فريق أكاديمية حولي المركز الاول في منافسات المهرجان وجاء فريق أكاديمية مبارك الكبير في المركز الثاني وحل فريقا أكاديمية العاصمة واكاديمية الجهراء في المركز الثالث.

حضر المهرجان الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل مقصيد ومدير ادارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم والمشرف العام على المشروع وليد عايش.

واعرب الهزيم عن سعادته بالنجاح الطيب والمستويات التي أبرزها مهرجان كرة القدم الاول لأكاديميات كرة القدم، مشيرا الى ان المهرجان عكس بصورة كبيرة رسالة ودور هذه الاكاديميات في ابراز المواهب الرياضية وصقل امكانياتها كروافد حيوية في تغذية شرايين الكرة الكويتية بالمواهب الواعدة، وقدم الشكر للقائمين على الاكاديميات من الخبرات التدريبية والادارية وتمنى لهم التوفيق في اداء رسالتهم.