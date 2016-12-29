أصدر الزميل الإعلامي مطلق نصار كتابا قال فيه: جاءت فكرة إصدار هذا الكتاب الرياضي بهدف نقل تجربتي في الإعلام الرياضي الكويتي التي ناهزت 36 عاما قضيتها كاتبا وناقدا ومحللا في أكثر من صحيفة محلية وخليجية ومقدما ومعدا لكثير من البرامج الرياضية في إذاعة وتلفزيون الكويت عايشت الفترة الذهبية للاعلام الرياضي الكويتي عندما كان في المقدمة ومثلا أعلى للإعلام الخليجي الذي نجح في التفوق والتميز في ظل تراجع من الاعلام الرياضي الكويتي.. أردت من خلال هذا الاصدار أن أسلط الضوء على تلك الحقبة الذهبية من الاعلام الرياضي وأقدم عصارة خبرتي وتجربتي للجيل الاعلامي الرياضي الحالي الذي يجتهد لإبراز دور إعلام الكويت الرياضي المقروء والمسموع والمرئي، مع تسليط الضوء ومن خلال وجهة نظري الشخصية على عدد من الامور التي تساهم في خلق إعلامي رياضي متجدد مع ذكر سلبيات وإيجابيات الاعلام الرياضي الكويتي من منطلق نقل تجربة عشتها ومارستها في غياب كل وسائل الاتصال والمعلومات الحديثة التي ينعم بها الاعلام الرياضي الحالي، هذه تجربتي أتمنى أن تصل لكل زميل يطمح لخلق بصمة في الاعلام الرياضي الكويتي تتذكرها الأجيال القادمة.