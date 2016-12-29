خيطان وبرقان في لقاء الهروب من المركز الأخير

عبدالعزيز جاسم

تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري VIVA لكرة القدم، بثلاث مواجهات، أهمها تلك التي تجمع الكويت (الثالث بـ 16 نقطة) مع الجهراء (الحادي عشر بـ 7 نقاط) على ستاد محمد الحمد، حيث يسعى «الأبيض» للانقضاض على الصدارة ولو مؤقتا، بينما يريد «أبناء القصر» رد اعتبارهم من الكويت نفسه الذي اخرجه من نصف نهائي كأس سمو ولي العهد بخماسية دون رد.

وفي مباراة متكافئة يلتقي الساحل (التاسع بـ 10 نقاط) مع التضامن (الثامن بـ 11 نقطة) على ستاد جابر الدولي، بينما يسعى كل من خيطان وبرقان صعود أحدهما على حساب الآخر عندما يتواجهان على ستاد مبارك العيار فهما يحتلان المركز قبل الأخير والأخير ويملكان نفس الرصيد ٣ نقاط.

الأبيض والاستمرارية

يسعى الكويت إلى مواصلة التقدم نحو احتلال الصدارة وهو قادر على ذلك في هذه الجولة ولو بصورة مؤقتة لذلك سيترك المدرب محمد عبدالله ولاعبيه ما يحدث خارج الملعب خلف ظهورهم وسيركزون على مواجهة الجهراء لأنهم يدركون بأن الفوز في هذه المرحلة الحساسة مهم جدا لأن صراع القمة، ورغم مرور 8 جولات، بات بين 5 فرق بعكس السنوات الماضية، كما ان الجولات المقبلة ستكون اكثر صعوبة كون بعض الفرق تبحث عن اللقب وأخرى تريد تجنب الهبوط.

من جانبه، يريد مدرب الجهراء ثامر عناد ولاعبيه الاثبات للجميع ان الخسارة بالخمسة في نصف نهائي كأس سمو ولي العهد لم تكن سوى كبوة خصوصا بعد عودة معظم اللاعبين المصابين خلال التدريبات الماضية، فـ «أبناء القصر الاحمر» اليوم يسعون لتحقيق هدفين الاول رد الاعتبار والثاني تحقيق نتيجة ايجابية تساهم برفع المعنويات ومركزهم في سلم الترتيب.

الفوز هدف للتضامن والساحل

يدخل التضامن والساحل مواجهتهما اليوم وهما يدركان بأن الفوز سيعزز حظوظهما في البقاء ضمن المنطقة الدافئة لذلك سيبحث مدرب التضامن علي مهنا عن الفوز وهو نفس الأمر الذي يسعى خلفه مدرب الساحل عبدالرحمن العتيبي.

مواجهة القاع

يسعى خيطان ومدربه أنور يعقوب إلى تحقيق الفوز الثاني بالدوري وتحسين مركزه وهو أمر مهم جدا في هذه المرحلة لأنه يواجه برقان الذي يمر بنفس الظروف تقريبا خصوصا بعد خسارة «الفريق البرقاني» من الكويت في الجولة الماضية بنتيجة كبيرة جدا 1-9 ما يعني أن المدرب حمد حربي ولاعبيه تحت ضغط نفسي إما يخرجون منه اليوم أو يستمرون بنفس الدوامة.