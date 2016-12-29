كشف المشرف العام على بطولة يوم الكويت الوطني للمبارزة أحمد عبدالخضر عن تفاصيل المهرجان المزمع اقامته في صالة نادي اليرموك في 17 فبراير المقبل، وحتى 19 من نفس الشهر.

وقال عبدالخضر ان اللجنة المنظمة للمهرجان، والذي يتزامن مع الأعياد الوطنية في الكويت، حرصت في النسخة الحالية على دعوة أفضل منتخبات وأبطال في العالم، في رسالة واضحة للمنظات الدولية، ان الكويت قادرة على كسر الايقاف الظالم الذي يلف رياضتها منذ اكتوبر في العام الماضي.

وأضاف عبدالخضر ان المهرجان ايضا فرصة من ذهب، لأبطال الكويت في المبارزة، وكذلك الحكام، بعد دعوة حكام النخبة للتواجد في البطولة، لإثقال مواهبهم.

وبين عبدالخضر ان النسختين الماضيتين، كانت لهما صدى كبير على مستوى العالم، وهو ما جعل الرغبة كبيرة للمشاركة في النسخة الثالثة، والتي ستشهد تواجد منتخبات ألمانيا، وايطاليا، والمجر، ورمانيا، وجورجيا، ومصر، وايران، والسعودية، الى جانب منتخبنا الوطني، و9 فرق محلية، سيكون بمقدروها الاستعانة ببعض المحترفين.

واشاد عبدالخضر بدعم وزير الشباب ووزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود، وهيئة الرياضة بقيادة الشيخ أحمد المنصور، وكذلك نائب رئيس هيئة الرياضة د. حمود فليطح، على دعمهم الكبير ليوم الكويت الوطني للمبارزة، ومنذ انطلاقه في 2015.

واشار عبدالخضر بالمجهود الجبار لمستشار وزير الاعلام صقر الملا، الذي يقوم بدور فعال، من أجل انجاح اليوم، وخروجه بما يليق بسمعة الكويت، وبالمستوى اللافت الذي تحقق في السنوات الماضية.