يحيى حميدان

اتفقت إدارة نادي التضامن بشكل رسمي مع لاعب منتخب سورية لكرة القدم حميد ميدو والذي من المقرر أن يصل البلاد في الايام المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات منحه التأشيرة بجهود من النائب سعد الخنفور.

ويشغل ميدو (23 سنة) مركز المحور ويعتبر من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة منتخب سورية، وانتقل الى التضامن قادما من القوة الجوية العراقي والذي توج معه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي الشهر الماضي.

وفضلت إدارة التضامن الانتهاء من كل الإجراءات قبل أن يقوم ميدو بفسخ عقده مع ناديه الحالي، كونها تأخذ وقتا طويلا بالنسبة للسوريين على خلاف بقية الجنسيات الاخرى.

ودخلت إدارة «أزرق الفروانية» في مفاوضات مع لاعب محلي آخر للحصول على خدماته كذلك في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ من 2 يناير المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته.

وكان التضامن قد نجح في ضم لاعب نادي الكويت أحمد الصقر بنظام الإعارة خلال الأيام الماضية، وذلك في سبيل تعزيز صفوف الفريق بالشكل الأمثل وللمنافسة كذلك على أحد المراكز المؤهلة إلى الدوري الممتاز ومقارعة الفرق الكبيرة في كأس الأمير.