ضم بيت التمويل الكويتي «بيتك» متسابق الراليات العالمي ابراهيم الربيعان الى فريق مبادري «بيتك»، حيث يرتبط البطل الرياضي مع «بيتك» بشراكة استراتيجية، تؤكد استمرار دعم البنك وتقديره للرياضة والرياضيين واهتمامه بالأبطال الذين يحرزون المراكز المتقدمة في المنافسات والبطولات العالمية ويرفعون علم الكويت عاليا.

وأشار المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف عبدالله الرويح في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم في حلبة سرب، الى ان «بيتك» لا يدخر جهدا في دعم ورعاية الكفاءات الوطنية، لاسيما اولئك الذين يحققون بطولات وأرقاما عالمية في المنافسات الدولية، واصحاب التفوق والاداء الرياضي المتميز، معربا عن فخر «بيتك» بدعم البطل الربيعان للمشاركة في رالي داكار الدولي، مبينا أن «بيتك» يفتخر باحتضان فريق من مبادرين كويتيين متميزين في شتى المجالات نجحوا في رفع علم الكويت في المحافل الدولية.

وتؤكد مثل هذه المبادرات التزام «بيتك» بتحقيق المسؤولية الاجتماعية واستمرار جهوده لدعم الشباب وتكريم الرياضيين المتميزين، بهدف تشجيع وإثراء الحركة الرياضية والفكرية بين أبناء المجتمع، وتشجيع المتفوقين للإبداع ومواصلة رحلة التميز والتفوق وتحقيق الإنجازات في البطولات والمشاركات الدولية.

من جانبه، أشاد الربيعان بدعم «بيتك» ومساندته له وحرصه على تقديره بما يشكل حافزا اكبر له للوقوف على منصات التتويج الدولية ممثلا الكويت، مشيرا الى تميز «بيتك» بعطائه ودعمه للشباب والكفاءات والمواهب المختلفة، الامر الذي يعكس مدى التزامه بتحقيق المسؤولية الاجتماعية واهتمامه بتطوير المجتمع وإبراز إنجازات أبنائه على مختلف الأصعدة الرياضية والعلمية وغيرها.

الجدير بالذكر ان الربيعان سيشارك في منافسات رالي داكار الدولي 2017 وهو اصعب وأطول رالي في العالم حيث يقطع 3 دول في أميركا الجنوبية على مدار 14 يوما بمسافة 10000 كلم.