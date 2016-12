كرم المتدربين المشاركين في مسابقة «أنت الأفضل»

عبد المحسن الأيوبي

احتفل «جولدز جيم» بحصوله على لقب أفضل جيم عالميا «best new gym international finalist» ضمن مجموعة «جولدز جيم العالمية» وكرم خلال فعاليات الاحتفال المتدربين المشاركين بمسابقة «أنت الأفضل» وهم المتدربون الذين حققوا أفضل لياقة بدنية خلال فترة تدريبهم ب«جولدز جيم» وكان من المفترض تكريم الخمس الأوائل فقط ولكن إدارة الجيم كرمت جميع المتسابقين لتشجيعهم على ما وصلوا إليه من تغيرات ولياقة بدنية استحقوا عليها هذا التكريم.

وبهذه المناسبة شكر المدير العام فواز الصالح الأعضاء الفائزين بالمسابقة you are the best لعام 2016 بحصولهم على الجوائز التشجيعية واللياقة البدنية العالية والنتائج الرائعة، وعلى ثقتهم بجولدز جيم من خلال اعطائهم الفرصة في تغيير حياتهم وأجسامهم.

وأكد الصالح اننا سعداء وفخورون بما قدمناه خلال العامين الماضيين ورسالتنا «change your body change your life» «غير جسمك غير حياتك» فالإنجاز الحقيقي هو تغيير نمط الحياة «life style» للمتدربين على يد مدربين أكفاء دارسين للوصول إلى مجتمع صحي.

وأضاف الصالح: سنستمر في دعم النشاطات الرياضية لتحسين الصحة العامة للمجتمع الكويتي ومحاربة السمنة وأخطارها الجسيمة.

وقال انه سيتم في العام المقبل افتتاح الفرع النسائي (جيم فيت) على أحدث طراز ومعدات ومدربين عالميين دارسين لتلبية احتياجات النساء الرياضية.

واختتم بقوله ان حصول جولدز جيم على هذه الجائزة يعكس تقدم وطننا الحبيب بين دول العالم وهذا شيء يفتخر به كل كويتي.

تصريحات المشاركين والمدربين

خالد خاسكيه: أشكر بوصالح والشكر موصول للكابتن احمد عبدالمحسن ود.عبدالرحمن مجدي، كنت اول شخص ادخل البطولة بفضل جميع العاملين وحصلت على المركز السابع، وعلى اي شخص ان يهتم بالغذاء قبل كل شيء.

محمد علي: لم أصدق شعور بعد السمنة الى الجسم المثالي، لم اصدق تغير جسمي وأنزلت ٤٠ كيلو خلال ٤ شهور.

محمد فرحان: المتدرب محمد فرحان والذي اشرف عليه المدرب الورداني قال: كان وزني ١٢٨ والآن ٨٤ وهذا بفضل الإصرار.

عمر عادل: اشكر الجميع وتحديدا احمد عصمت وزني كان ١٤٢ والآن ٧١.

جراح البشر: شكرا لمدربي عبدالرحمن مجدي وكل العاملين بغولد جم، نتيجتي اعتبرها مثالية للغاية، فوزني كان ١١٠، والآن وخلال ست شهور اصبح ٨٥ كيلو.

عمر العلي: عبدالرحمن مجدي مدرب مثالي وحثني على الإصرار والتحدي.

عثمان جبور: بشكل عام الشكر كبير للمدرب معتز عيد الذي شجعني كثيرا.

فواز السالم: قطعت التدخين ونزل وزني وخطوة مثالية بحياتي غولدز جم.

عبدالله حيدر: أعتز بتجربتي مع غولدز جم واهم شي الابتعاد عن الطعام الذي يحتوي على النشويات والإرادة هي الأساس.

عبدالرحمن مجدي مدرب: حصل على جائزة افضل مدرب وأكثر واحد عذبني بالتمرين عبدالله حيدر والأفضل كان خالد خاسكيه وأنا اتبع اسلوب التشجيع وحث المتمرن على عدم اليأس وحب الرياضة.

السفير الإماراتي.. ضيف شرف

حضر السفير الإماراتي لدى البلاد رحمة الزعابي ضيف شرف كبيرا في المناسبة وكان في استقباله الصالح ومسؤولون ومنظمو الحفل.

الصعيدي بطل «ديزرت فورس»

قال لاعب منتخب مصر للمصارعة وبطل مسابقة ديزرت فورس «ام بي سي اكشن» لوزن 93 كلغ، وهي البطولة الاكبر في الشرق الاوسط «MMA»، ان المباراة الاخيرة كانت حاسمة مع نظيره من السعودية واستطاع الفوز بها بالضربة القاضية وحصل على درع البطولة.

وأضاف: أشكر غولدز جيم وكل من ساندني، متمنيا التوفيق لكل المشاركين والمنتسبين بالنادي.

يذكر ان الصعيدي هو مدرب «أكاديمية mbc» اكشن للموسم الرابع على التوالي ومدرب في المعهد الأفضل عالميا.

الورداني: هدف النادي يكمن في تغيير كل شخص نحو الأفضل

قال المدرب المكرم احمد الورداني ان هدف النادي الاسمى يكمن في تغيير كل شخص نحو الأفضل، فنحن كمدربين وناد نساعد اصحاب الأجسام التي تعاني السمنة على كيفية خفض أوزانهم من دون القيام بعمليات التكميم او قص المعدة او تناول العقاقير المضرة بالصحة.

واضاف الورداني: نحن في النادي نساعد الأشخاص على ان يعيشوا حياة طبيعية كما امر المولى عز وجل حتى يشعر الفرد بالثقة بالنفس.

وتابع الورداني: هناك أشخاص خسروا 45 كيلو وعن كيفية ذلك النزول الكبير، قال: لدينا اجهزة خاصة لتحديد نسبة الدهون والماء بالجسم وبناء على ذلك نحدد على الفور ما هو البرنامج المثالي للشخص حتى نستطيع مساعدته على التخلص من السمنة الزائدة وبناء عضلات له وذلك عن طريق متابعة المتمرن مرتين بالشهر على نفس الجهاز الذي ذكرته سلفا.

وبين ان نظام التمرين لدينا 20 دقيقة مشيا، وبعدها تمارين الأوزان لبناء العضلات وتقسيم الجسم، ومن ثم تمارين السويدي لمدة 30 دقيقة الى 45 دقيقة خلال اليوم الواحد، مبينا ان نظام التمرين يكون 3 ايام متواصلة ويوم راحة بعد ذلك.

واختتم الورداني حديثه قائلا: نسبة النجاح لدينا 100% شريطة ان يهتم الشخص بأسلوب غذائه.