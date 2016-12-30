الهزيم: «الهيئة» حريصة على دعم وتكريم أصحاب الإنجازات

عاد أبطال منتخبنا الوطني للتنس بعد فوزهم ببطولة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسن العام وتحت 18 و14 سنه التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 24-28 ديسمبر الجاري.

وكان في استقبال الوفد الشيخ احمد الجابر رئيس اتحاد التنس ونائبه عبد الصمد العريان وعلي الديحاني عضو الاتحاد وأسرة الاتحاد بالورود وحامد الهزيم نائبا عن مدير عام الهيئة العامة للرياضة الذي قدم باقة من الورد للشيخ احمد الجابر وعبدالرضا الغريب عضو اللجنة الأولمبية الكويتية وبدر الصفار مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية وأهالي اللاعبين ومنهم نجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم محبوب جمعة.

وأعرب الجابر عن سعادته بفوز الكويت بكأس التفوق الخليجي للسن العام وتحت 18 و14 سنة.

وأضاف أن هذا اللقب يضاف إلى الإنجاز الذي حققه أبطال الكويت في قطر خلال الشهر الماضي.

وتمنى للمنتخب التوفيق في المرحلة المقبلة ومواصلة تحقيق الإنجازات في بطولة كأس ديفيز التي سيواجه فيها منتخبنا الوطني منتخب تايلند.

وأهدى الشيخ احمد الجابر الإنجازات التي حققها أبطال الكويت إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية.

من جهته، أكد الهزيم حرص الهيئة على دعم ابطال الكويت في مختلف الألعاب ونقل لأسرة الاتحاد واللاعبين تهنئة مدير عام الهيئة الشيخ احمد المنصور ونائبه د.حمود فليطح على الإنجازات المشرفة للكويت وتمنى مواصلة العطاء والنجاح في البطولات المقبلة.

وأعرب رئيس الوفد وأمين صندوق الاتحاد الكويتي للتنس فلاح العتيبي عن سعادته ليس لفوز أبطال الكويت بالبطولة فقط بل لفوز اللاعب عبدالله مقدس بلقب افضل لاعب للسن العام وفوز اللاعب علي الشطي بلقب افضل لاعب للناشئين وهو انجاز مميز لتنس الكويت، شاكرا رجال الصحافة والإعلام علي تواجدهم بصالة التشريفات لاستقبال أبطال الكويت، مما سيسهم في رفع معنويات اللاعبين وإصرارهم علي تحقيق مزيد من الانتصارات.

وتحدث عبد الرضا الغريب عضو اللجنة الأولمبية الكويتية فنقل للجميع تحيات الشيخ فهد الجابر رئيس اللجنة الأولمبية وتهنئته للاعبين على رفع اسم وعلم الكويت في المحافل الرياضية الخليجية والعربية والدولية، وشكر الهيئة العامة للرياضة على دعمها للأبطال والمساهمة في الارتقاء بالرياضة الكويتية.

وقال نجم الكويت عبدالله مقدس انه سعيد بحصد الكويت بطولة دول مجلس التعاون الخليجي والفوز بلقب احسن لاعب كما أنه يهدي الفوز إلى القيادة السياسية والهيئة العامة للرياضة واتحاد التنس بقيادة الشيخ احمد الجابر.

وتمنى أن يواصل العطاء ويضيف للكويت إنجازات أخرى وشكر زملاءه اللاعبين ووفد الكويت في البطولة على النتائج المشرفة التي تحققت.

وأعرب اللاعب الصاعد علي الشطي عن سعادته بهذا اللقب مهديا الفوز الى القيادة السياسية، وإلى الشيخ احمد الجابر على جهوده ودعمه اللامحدود للاعبين.