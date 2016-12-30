

مبارك الخالدي

أعلن أمين السر العام بالنادي العربي عبدالرزاق المضف ان إدارة الأخضر صرفت النظر عن الأردني منذر أبوعمارة للمغالاة في طلباته، وذكر ان إدارة الفريق أوقفت اللاعب عبدالعزيز السليمي إداريا لعدم التزامه بالتدريبات ولن تتم إعارة اللاعب لأي ناد آخر، وقال المضف ان قرارات الإيقاف شملت اللاعب مبارك النصار المنقطع عن التدريبات دون أسباب أو أعذار، مشيرا إلى أن الإدارة ستطالبه برد المبالغ التي تسلمها من النادي نافيا ما تردد عن انتقال السليمي إلى السالمية، كما أكدت التصريحات صحة المفاوضات مع الأردني ابوعمارة.