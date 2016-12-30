

يحيى حميدان

حقق الكويت فوزا مستحقا على الجهراء بنتيجة 78-70 مساء اول من أمس ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة.

وقدم «الأبيض» اداء كبيرا أمام الفريق الجهراوي الذي حاول لاعبوه تعديل النتيجة في اكثر من مناسبة الا أنهم افتقدوا لـ«اللمسة الأخيرة» بعد أن اضاعوا عدة فرص متاحة للتسجيل بغرابة.

وتألق من جانب الكويت لاعبه حسين الخباز الذي سجل 38 نقطة بمفرده وهو ما ساهم في صورة واضحة بفوز فريقه.

وأنهى الجهراء الربع الأول متقدما بالنتيجة (20-16)، قبل أن يقلب الفريق الكويتاوي الطاولة ابتداء من الربع الثاني (42-40)، والثالث (60-55)، واخيرا (78-70) عند انتهاء الربع الرابع والاخير.

قاد اللقاء الحكام سالم الهزاع وسلوبودان ورادان.

وشهدت الجولة ذاتها، فوز القادسية على النصر بفارق كبير وبنتيجة 90-62، وتغلب الساحل على الشباب 73-64، وانتزع كاظمة نقطتي مباراته أمام العربي 90-82.

وقام طاقم حكام مواجهة الساحل والشباب بكتابة تقرير باللاعب الثاني مشاري الحمدان بسبب خروجه عن النص واحتجاجه على القرارات التحكيمية.

وتنفرد فرق حامل اللقب القادسية والكويت وكاظمة بصدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدمين على الجهراء والساحل اللذين يمتلكان 5 نقاط، فيما يأتي بعدهما كل من العربي واليرموك والشباب بـ4 نقاط، ثم النصر والصليبخات بـ3 نقاط، وأخيرا التضامن برصيد نقطتين في المركز الحادي عشر والأخير.