

استطاع رجال ملاكمة القرين أن يفرضوا كلمتهم في بطولة الاستقلال الرابعة والتي اقيمت على حلبة النادي العربي حيث تمكن ابطال نادي القرين من اعتلاء القمة بفضل سواعدهم القوية حيث تمكنوا من احراز اربع ذهبيات وجاء الفحيحيل بالمركز الثاني واحتل الصليبخات المركز الثالث.



وقد فرض ابناء القرين هيمنتهم على الاربع نهائيات التي شاركوا فيها وكانت الذهبية الأولى من نصيب البطل بسام الصميعي في وزن 60 كيلو فيما احرز الذهبية الثانية البطل حسام غازي في وزن 64 في مباراة ممتعة مع لاعب التضامن عيسى يحيى، وجاءت الذهبية الثالثة عن طريق اللاعب «الأنيق» بدر جزا المطيري في وزن 91 الذي انهى المباراة من الجولة الثانية لعدم التكافؤ، وقدم المطيري اداء راقيا نال اعجاب الحضور الذين صفقوا له كثيرا فيما كان الختام مسكا بقبضة البطل فهد برجس ضاري في وزن فوق الثقيل وأيضا انهى حكم المباراة اللقاء في الجولة الثانية لعدم التكافؤ لينال ابطال القرين اربع ذهبيات الى جانب ميدالية برونزية احرزها يوسف عبدالرضا البلوشي في وزن 56.

وعقب المباريات قام عضو اتحاد الملاكمة احمد الفضلي بتقديم الميداليات الملونة للفائزين إلى جانب مدير عام نادي القرين حامد العمران وكانت البطولة ناجحة بكل المقاييس بفضل الإدارة الحكيمة من مدير البطولة محمد مطر الشمري الذي كان شعلة من النشاط ويحسب له تكليفه للحكام المناسبين لكل مباراة.

ويقود ملاكمي القرين المدربان الوطنيان خالد بوفتين وسعد الحجرف ومشرفا الفريق علي الحميدي ومحمد حميد ومدير اللعبة سعود الشحومي.

واكد المدير الفني للقرين خالد بوفتين ان تحقيق البطولة جاء بتضافر جميع الجهود بدءا باللاعبين ومرورا بالجهازين الفني والاداري وختاما بمجلس ادارة النادي الذي يتابع اللعبة ويقدم الدعم المعنوي، مشيرا إلى ان انجازات اللعبة لن تقف عند هذا الحد وستزيد غلة نقاط كأس التفوق في البطولات المقبلة من خلال اعتلاء منصات التتويج التي باتت مبتغى كل ملاكمي القرين.

وشكر بوفتين اتحاد اللعبة على جهودهم الكبيرة من اجل نجاح مسابقات الموسم الحالي متمنيا التوفيق للجميع.