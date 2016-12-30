النصر يبحث عن النقاط في مواجهة الصليبخات.. والسالمية لتصحيح المسار أمام الشباب

مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم

تصدر الكويت دوري VIVA لكرة القدم مؤقتا مع انطلاق الجولة التاسعة بعد تغلبه على الجهراء ٤-٢ في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد محمد الحمد، سجل للأبيض مدافع الجهراء بريشا سيدات بالخطأ في مرماه (٣٤) وعبدالهادي خميس (٣٧) وجمعة سعيد (٤٨) وعادل ارحيلي (٦٢)، فيما سجل للجهراء البوسني ستوكيتش وفيصل زايد (٨٢ من ركلة جزاء).



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الكويت للنقطة الـ ١٩ وفي الصدارة بفارق الاهداف عن القادسية الذي يواجه الفحيحيل اليوم، فيما ظل أبناء القصر الأحمر على رصيدهم السابق بـ ٧ نقاط في المركز الحادي عشر.



وفي الشوط الأول، لم يتمكن الكويت من اختراق دفاع الجهراء سواء من خلال التمرير او المهارة الفردية، حيث افتقد الأبيض التحضير السليم بسبب تمركز لاعبي الجهراء الجيد، حتى جاء الهدف للأبيض بنيران صديقة من خطأ دفاعي بعد كرة عرضية من جمعة سعيد حاول مدافع الجهراء المقدوني بريشا سيدات إبعادها إلا أنه حولها في مرماه (٣٤).



ولم تمض سوى ٣ دقائق حتى تمكن الكويت من اضافة الهدف الثاني عن طريق عبدالهادي خميس الذي تابع تسديدة زميله فهد الهاجري التي أبعدها الحارس عمار البلوشي ليضع الكرة بسهولة في المرمى الخالي (٣٧).



في المقابل، أضاع الجهراء فرصة واحدة عن طريق فيصل زايد الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مصعب الكندري.



إثارة في «الثاني»



‫ومع انطلاق الشوط الثاني تمكن الكويت من تسجيل الهدف الثالث عن طريق جمعة سعيد بعد خطأ في التمرير من قبل لاعب الجهراء فايز الظفيري لتصل الكرة إلى سعيد الذي وضعها بالمرمى بسهولة (٤٨).



وأضاف الأبيض الهدف الرابع من كرة عرضية ثابتة نفذها عبدالله البريكي وصلت للمغربي عادل ارحيلي حولها في المرمى (٦٢)، إلا أن الجهراء تمكن من تسجيل هدفه الاول بسرعة بعد تسديدة كرة أرضية زاحفة سكنت الزاوية اليسرى للحارس مصعب الكندري (٦٥).



وقبل نهاية المباراة بـ ٨ دقائق تمكن الجهراء من تقليص النتيجة لهدفين بعد ترجمة فيصل زايد لركلة تسبب فيها بنفسه إلى هدف ثان (٨٢).



مواجهات اليوم



يسعى القادسية للعودة إلى الصدارة في ختام منافسات الجولة، حين يستضيف فريق الفحيحيل في مباراة سهلة نسبيا للأصفر، وله (19 نقطة)، فيما يقبع الفحيحيل في المركز الـ 13 برصيد (4 نقاط)، ويشتد الصراع على المراكز المتقدمة بلقاءين مثيرين، حيث يلتقي كاظمة في المركز الرابع (16 نقطة) مع اليرموك في المركز الثاني عشر بـ (5 نقاط)، كما يواجه النصر بالمركز الخامس (16 نقطة) نظيره الصليبخات في المركز السادس (11 نقطة)، وفي مباراة أخرى يلتقي السالمية بالمركز السابع (11 نقطة) مع فريق الشباب في المركز العاشر (7 نقاط).



الأصفر للعودة إلى الصدارة



ويدرك القادسية أن عودته للصدارة لن تمر إلا من خلال عبور محطة ضيفه الفحيحيل، وتصب الفوارق البدنية والمهارية فضلا عن الخبرة والدافع لمصلحة الأصفر لكسب نقاط المباراة والمضي قدما في طريقه نحو لقب البطولة.



ويخوض الأصفر المباراة قادما من فوز صعب على الشباب 2-1، فيما يدخل الفحيحيل المباراة قادما من تعادل سلبي أمام الشباب وكان في الجولة قبل الماضية.



ويعتمد مدرب القادسية الكرواتي داليبور ستاركفيتش على النهج الهجومي في منظومة أداء الفريق الذي يضم كوكبة من لاعبي الخبرة والمهارة.



في المقابل، يدرك الجهاز الفني للفحيحيل صعوبة المهمة ويأمل المدرب التونسي حاتم المؤدب الخروج بنتيجة إيجابية بالاعتماد على مجموعة متجانسة من لاعبي الشباب بقياده عبدالله ماوى ومحمد زنيفر وفهد زويد وعبدالهادي العجمي والعاجي عبد الحبيب جاكوب والسنغالي عبدو القادر فال.



البرتقالي لمواصلة التقدم



وعلى ستاد جابر، يأمل كاظمة بالخروج بنقاط المباراة الثلاث مواصلا زحفه الناعم نحو مركز متقدم عبر تحقيق عدة انتصارات متتالية حققت له حتى الآن المركز الرابع ومرشحا للذهاب أبعد من ذلك شريطة الحفاظ على الروح العالية للاعبيه والتناغم مع تعليمات الجهاز الفني بقياده الروماني فلورين ما تروك.



ويخوض البرتقالي المباراة قادما من فوز ثمين على الصليبخات بهدف دون رد، فيما يدخل اليرموك المباراة بعد خسارة ثقيلة أمام الجهراء 3-0.



وتبدو حظوظ كاظمة الأوفر لحصد نقاط المباراة مع الأداء العالي للاعبي خط الوسط الذي يغيب عنه طلال الفاضل للإصابة، بينما يتواجد مشاري العازمي وناصر الفرج وعبدالرحمن البناي وحمد حربي وسلطان صلبوخ وعبدالله الظفيري.



وعلى الجبهة الأخرى، يسعى اليرموك إلى تفادي مزيد من الخسائر فعلى الرغم من تواجد نخبة من لاعبي الخبرة والشباب الا ان الفريق لم يقدم ما يشفع له حتى الان، ويعول المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا على خبرة مهند الأنصاري وحيوية يوسف نجف عذبي شهاب وعلي جوهر.



العنابي لتفادي الصليبخات



ومن المتوقع أن يحفل اللقاء الذي يجمع النصر مع الصليبخات بالكثير من الإثارة والندية فالفريقان بقيادة المدربين الوطنيين ظاهر العدواني وأحمد عبدالكريم قدما افضل العروض حتى الآن كما تضم قائمة الفريقين نخبة متجانسة من لاعبي الخبرة والمهارة والعناصر الشابة خصوصا النصر الذي يخوض المباراة بكل إصرار من أجل تحقيق الفوز للحفاظ على آماله ضمن فرق المقدمة.



ويخوض العنابي المباراة قادما من تعادل مثير مع السالمية 1-1 ويعول المدرب العدواني على الأداء الجماعي والمتوازن للاعبيه بدءاً من حراسة المرمى لأحمد عادي وتواجد سلمان بورميه وطلال العجمي وبدر نايف ومحمد خالد وبدر العنزي.



وفي المقابل يأمل الصليبخات العودة إلى سكة الانتصارات بعد سقوط مؤثر أمام كاظمة بهدف دون رد الجولة الماضية، ويعول المدرب عبدالكريم على قائد الفريق مشعل ذياب والهداف بدر المطيري ويوسف خميس وحيوية السنغالي سي الشيخ والمالي ممادوا سامبارا.



السماوي للعودة



وأخيرا يأمل السالمية العودة إلى سكة الانتصارات عبر تخطي الشباب، ويدرك المدرب محمد هيليس أن أي تعثر سيبعده كثيرا عن المنافسة على لقب الدوري، بينما يريد الشباب الإثبات للجميع ان المستوى المميز الذي قدمه الفريق أمام القادسية خصوصا في الشوط الثاني لم يأت بمحض الصدفة وسيثبت ذلك من خلال مواجهة اليوم.