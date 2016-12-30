يحيى حميدان

انتهت المواجهة التي جمعت الساحل والتضامن بالتعادل 1-1 مساء امس على ستاد جابر ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري "VIVA" لكرة القدم.



وسجل للساحل هادي الحربي (48) وللتضامن احمد خالد شبيب (88).



وبات للتضامن 12 نقطة في المركز السادس، وللساحل 11 نقطة في المركز التاسع.



ومالت الافضلية للساحل في الشوط الاول بعد ان كان اكثر تنظيما وترابطا لاسيما في الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المباغتة والتي لم تسفر عن شيء.



واضاع لاعب التضامن حمد امان فرصة ثمينة بعد مجهود فردي طيب منه وراوغ من خلاله اكثر من مدافع، الا ان حارس الساحل نواف المنصور افسد عليه فرصة افتتاح التسجيل.



وفي الشوط الثاني، خطف لاعب الساحل هادي الحربي هدف السبق لفريقه بعد تسديدة محكمة من داخل المنطقة عجز حارس التضامن صالح مهدي عن التصدي لها (48).



وتمكن البديل شبيب من معادلة النتيجة لصالح الازرق بعد ان حول تمريرة زميله يوسف العنيزان الى داخل مرمى الساحل (88).



وسنحت فرصة الظفر بالنقاط الثلاثة لصالح التضامن بعد احتساب الحكم فهد السهيل ركلة جزاء اثر عرقلة من مدافع الساحل للعنيزان، وسدد الركلة في المرة الاولى امان وتصدى لها الحارس المنصور واعادها الحكم بسبب دخول اللاعبين الى المنطقة، واضاعها كذلك في الثانية يوسف العنيزان الذي اصطدمت كرته في العارضة وابعدها الدفاع بعد ذلك في الدقيقة 90.



ولم تتغير الامور بعد ذلك ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.