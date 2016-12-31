مبارك الخالدي

أكد مدير الكرة بنادي الجهراء محمد العلاطي أن التغيير الكبير الذي طرأ على لاعبي الفريق والمراكز هو السبب الرئيسي في تواضع نتائج الفريق وكان آخرها الخسارة أمام الكويت 2-4 ضمن الجولة التاسعة للدوري، وقال: لعب فريقنا بشكل جيد في الثلاثين دقيقة الأولى، ولكن الأخطاء الدفاعية أثمرت عن دخول مرمانا لأربعة أهداف وهي جزء من المشكلة الرئيسية لمنظومة أداء الفريق بشكل عام والشق الدفاعي بشكل خاص.

وأضاف: الكل يعلم أن الظروف المادية للنادي هي التي وقفت عائقا أمام خططنا لإعداد الفريق بالشكل الأمثل وتدعيمه بلاعبين محترفين ذوي مستوى عال وهذه حقيقة وليست مخرجا لتلمس الأعذار.

وعن الانتقالات الشتوية للفريق، اكد العلاطي الاتفاق مع الكرواتي ايفان مهاجم الفحيحيل والقادسية سابقا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع اللاعب بشكل نهائي، وجار اتخاذ اللازم نحو قيده وتسجيله تمهيدا لإشراكه في المباريات المقبلة.