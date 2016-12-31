يحيى حميدان

لام مدرب فريق الكرة بنادي التضامن علي مهنا الحظ بعد تعادله مع الساحل 1-1 مساء اول من أمس ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري «VIVA».

وقال مهنا لـ «الأنباء» إن اللاعبين ادوا ما عليهم وقدموا مباراة كبيرة وكانوا قريبين من قلب الطاولة بعد التأخر بهدف، بيد اننا لم نستغل الفرص الكثيرة التي سنحت لنا.

وأضاف مهنا أن الأداء في الشوط الأول كان سيئا للغاية من جانب فريقه وتحسنت الأوضاع في الشوط الثاني ولكن لم تكتب لنا النهاية السعيدة بعد اضاعة كم من الفرص ومنها ركلة جزاء احتسبها الحكم فهد السهيل وتم تنفيذها مرتين بيد أن حمد امان اضاعها في الأولى ويوسف العنيزان في الثانية بعد اعادتها من الحكم بسبب دخول اللاعبين الى المنطقة.

وأشار مهنا الى ان الحكم «خرب» المباراة - حسب رأيه - بقراراته العكسية، حيث كان يجب أن يتم طرد أحد مدافعي الساحل بسبب استخدامه المفرط للخشونة في أول ربع ساعة من الشوط الثاني.

الى ذلك، تنتظر ادارة التضامن وصول المحترف السوري حميد ميدو للالتحاق بصفوف الفريق عقب التعاقد معه قادما من القوة الجوية العراقي، فيما دخل لاعب القادسية المعار عبدالله البالول الى تدريب «أزرق الفروانية» منذ أيام وسيتم تسجيل كلا اللاعبين عند فتح باب التسجيل ابتداء من يوم الاثنين المقبل.