عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في خيطان أن فريقه قدم مستوى جيدا أمام برقان توجه بالفوز 5-3 في ثاني انتصارات الفريق بالدوري، مشيرا إلى أن المهاجمين ورغم قلة خبرتهم تمكنوا من تسجيل 5 أهداف إلا أن الضعف كان في وسط الملعب لكثرة الإصابات ما أثر على الدفاع واستقباله لـ 3 أهداف، مبينا أنه سيدعم صفوف الفريق بـ 5 لاعبين في الوقت وهم 4 لاعبين محليين (المهاجم فهد العدواني والمدافع فيصل العدواني ولاعبي الوسط عبدالعزيز أشكناني ومحمد القبندي)، فيما سيكون المهاجم الفرنسي إمام من أصول أفريقية هو المحترف الثالث الذي سينضم للفريق.

وقال: أتمنى قيد جميع اللاعبين الاثنين المقبل حتى يتمكنوا من اللحاق بمواجهة الجهراء بالجولة العاشرة من الدوري الثلاثاء المقبل وبالتالي سد النقص والمتوقع ان يصل إلى 6 لاعبين فالفريق يعاني من إصابة طلال الأنصاري وعبدالله حمد وضاري حربي ويوسف مطر، كما يغيب محمد السبتبي للإيقاف فيما يغادر حسين إسماعيل البلاد لمدة 20 يوما لظروف خاصة.