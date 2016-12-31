يحيى حميدان

أبدى مدرب فريق الكرة بنادي الساحل عبدالرحمن العتيبي اعجابه بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبوه أمام التضامن (1-1) مساء اول من أمس ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري «VIVA».

وقال العتيبي في حديث مع «الأنباء»: «اللاعبون ظهروا بصورة طيبة مع الاخذ بالاعتبار النقص العددي الواضح في صفوفنا بسبب غياب 5 لاعبين وهذا الأمر اجبرني على الدفع بعناصر شابة من فريق تحت 19 سنة وادوا كذلك الواجبات المطلوبة منهم ولعبوا كما بقية زملائهم بشجاعة».

وأشاد العتيبي بشجاعة الحكم فهد السهيل الذي تحمل الازعاج – حسب رأيه – الذي سببه مسؤولو التضامن وكذلك جماهيرهم من خلال ضغطهم عليه بكل قرار يتخذه، مشيرا الى أنه لو رضخ لهذه الضغوط لاحتسب 3 ضربات جزاء ربما بسبب السقوط المتكرر من لاعبي التضامن مع كل احتكاك.

وبين مدرب الساحل انه لا يريد التعليق على ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم السهيل في الدقيقة الاخيرة من المباراة ولكنه يرى أن مهاجم التضامن يوسف العنيزان معروف عنه التمثيل، مشيرا في ذات الوقت الى انه لا يحب التعليق على قرارات الحكام.

أبوبكر يخضع للتجربة

وأكد العتيبي أن الساحل تعاقد مع المهاجم البرازيلي فيتو دي سوزا قادما من اليرموك، وكذلك ينتظر وصول السنغالي ابو بكر الذي يلعب في مركز قلب الدفاع للتجربة قبل التوقيع معه بشكل رسمي.

يذكر أن الساحل يحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة.